Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean aflat între viață și moarte după explozia din Monaco

Un atac cu bombă extrem de rar a zguduit liniștea din Principatul Monaco, lăsându-l pe multimilionarul ucrainean Vadim Ermolaev și pe soția acestuia în stare critică.

Evenimentul a readus în atenția publică rețeaua complexă de afaceri, sancțiuni și acuzații de spălare de bani care gravitează în jurul controversatului om de afaceri de 58 de ani, scrie Le Figaro.

Luni seară, în jurul orei 21:00, un individ rămas neidentificat a abandonat un rucsac la intrarea unei rezidențe de lux de pe strada Révérend Père Louis Frolla din Monaco. Suspectul a fugit imediat pe jos spre localitatea vecină Beausoleil din Franța.

La scurt timp, rucsacul a explodat, rănindu-l grav pe Vadim Ermolaev și pe soția sa. Amândoi se află internați în spital, cu prognostic rezervat. Fiul lor adolescent, aflat de asemenea la fața locului, a suferit răni ușoare și este în afara oricărui pericol.

Un astfel de incident este extrem de neobișnuit pentru Monaco, stat recunoscut la nivel mondial pentru nivelul său ridicat de siguranță. Anchetatorii locali au comparat gravitatea evenimentului cu explozia de la stadionul Louis II din anul 2004.

De la „omul care a schimbat Dnipro” la imperiul vinului. Născut în Ucraina, în orașul Dnipro, fostul Dnipropetrovsk, Vadim Ermolaev a acumulat o avere estimată de revista Forbes la aproximativ 230 de milioane de dolari, clasându-se în trecut pe locul 39 în topul celor mai bogați ucraineni.

Prin intermediul corporației sale, Alef, Ermolaev a devenit principalul dezvoltator imobiliar din Dnipro, construind zgârie-nori, centre comerciale și complexe rezidențiale. Ulterior, el și-a diversificat afacerile în peste 20 de sectoare.

A trecut de la imobiliare și construcții, proiecte de anvergură în estul Ucrainei, la industrie grea în special producție de oțel și materiale de construcții. Investise și în sectorul agroalimentar și viticultură. Era unul din producătorii majori de vinuri și băuturi spirtoase în Crimeea.

Deși inițial imaginea sa era una de succes, parcursul lui Ermolaev a devenit sinuos după anexarea Crimeii de către Rusia în 2014. Presa ucraineană l-a acuzat că folosește aceiași struguri din Crimeea pentru a vinde vin pe piața rusă sub etichetă protejată local. În timp ce producția trimisă în Europa și SUA era declarată ca provenind din Ucraina continentală. Această manevră ar fi fost utilizată pentru a ocoli sancțiunile internaționale, acuzație pe care Ermolaev a negat-o vehement.

În 2019, pe fondul investigațiilor din Ucraina privind taxele plătite indirect către bugetul de stat al Rusiei, miliardarul a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea unui pașaport cipriot. „Vreau protecție internațională. Sistemul judiciar ucrainean nu este perfect, iar sistemul fiscal nu este obiectiv.”, spunea Vadim Ermolaev, într-un interviu pentru Forbes.

Odată cu izbucnirea războiului la scară largă în 2022, Ermolaev a fost inclus de mass-media pe lista „Batalionului Monaco”. Un termen ironic ce desemnează zecile de oligarhi ucraineni care s-au refugiat pe Coasta de Azur pentru a evita conflictul și mobilizarea.

Cronologia recentă a problemelor legale, scoate în evidență relația cu regimul de la Kiev. În 2022 este inclus în „Batalionul Monaco”, apoi președintele Volodimir Zelenski semnează sancțiuni personale împotriva lui pe 10 ani. În decembrie 2022, fiul său este reținut în Cipru, la cererea Interpol, pentru un call-center fraudulos din Kiev.

În ciuda tensiunilor geopolitice, mai multe surse din anturajul oligarhului au respins marți ipoteza conform căreia atacul cu bombă din Monaco ar fi fost orchestrat de serviciile speciale ucrainene, scrie The Guardian. Persoanele citate l-au descris pe Vadim Ermolaev drept un oportunist politic, un om de afaceri carismatic și fără viziuni ideologice, care nu ar putea fi considerat un activ pro-rus.

În schimb, cea mai plauzibilă pistă conturată indică o reglare de conturi profund personală, legată de activități financiare ilicite. Ipoteza este întărită și de problemele legale recente ale familiei sale: la finele anului trecut, fiul oligarhului, Artur Ermolaev, a fost reținut în Cipru la cererea Interpol și extrădat în Estonia.

Anchetatorii estonieni îl acuză pe Ermolaev Jr. că ar fi înființat, alături de alți complici, o rețea de call-center-uri frauduloase în Ucraina, prin intermediul cărora atrăgea fonduri oferind oportunități fictive de investiții. Un detaliu ce ar putea explica motivul din spatele acestui atentat realizat într-o manieră considerată de experți ca fiind departe de profesionalismul de vârf.

Anchetatorii analizează în prezent dacă atacul cu bombă este rezultatul unei reglări de conturi în lumea crimei organizate sau a finanțelor obscure, scrie Le Figaro.

Ermolaev a fost coproprietar al Versobank, o bancă estoniană închisă de autorități după ce s-a descoperit că 87% dintre depozite aparțineau unor nerezidenți.

Unitatea antifraudă din Estonia a descoperit că peste 7 miliarde de euro au tranzitat această bancă înainte de a „se evapora” în Europa de Vest. Existând suspiciuni majore de spălare de bani în interesul unor entități rusești.

Poliția din Monaco și autoritățile franceze colaborează strâns pentru identificarea atacatorului, în timp ce medicii încearcă să salveze viața oligarhului care deținea, pe lângă reședința din Monaco, și o vilă opulentă în Saint-Jean-Cap-Ferrat.