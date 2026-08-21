Incendiu violent în Elveția, cu opt răniți și cinci dispăruți

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri într-o clădire din orașul Thusis, în cantonul Graubünden din Elveția. Opt persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă, iar alte cinci persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit poliției locale, citate de Sky News.

Focul a cuprins un imobil în care funcționau un restaurant și mai multe locuințe. Clădirea a fost grav afectată de incendiu, iar operațiunile de intervenție au continuat și vineri.

„În noaptea de joi spre vineri, un incendiu important a izbucnit la Thusis. Un restaurant cu locuințe a fost ars complet. Cinci persoane au fost date dispărute”, a transmis poliția din cantonul Grisons într-un comunicat.

Potrivit autorităților, 14 persoane au reușit să iasă din clădirea cuprinsă de flăcări. Opt dintre acestea au suferit răni și au primit inițial îngrijiri medicale de urgență la fața locului.

Doi dintre răniți au fost evaluați ca fiind în stare gravă, doi au suferit răni de gravitate moderată, iar patru au fost răniți ușor. Victimele au fost transportate ulterior la mai multe unități medicale din regiune, inclusiv spitalele din Coire, Thusis și Ilanz, precum și la un spital din Zurich.

Primele verificări efectuate de anchetatori indică faptul că incendiul ar fi pornit de la etajul al doilea al clădirii. Cauza exactă nu a fost însă stabilită, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de amploarea incendiului și de avarierea structurii imobilului.

„Casa scării s-a surpat. A fost necesar să se deschidă acoperișul cu ajutorul unei macarale”, au precizat reprezentanții poliției.

Aproximativ 100 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea focului și verificarea clădirii. Operațiunile continuau vineri, în timp ce echipele de intervenție încercau să securizeze imobilul și să verifice dacă persoanele dispărute se mai află în interior.

Imaginile publicate de autorități arată o clădire cu mai multe niveluri puternic afectată de flăcări. Focul este surprins ieșind prin ferestrele unui etaj superior, în timp ce un nor dens de fum acoperă zona. Acoperișul și o parte importantă a structurii au fost distruse în urma incendiului.