Incendiu de amploare la o navă din Portul Midia

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la o navă aflată în Portul Midia, mobilizând un dispozitiv amplu de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, focul se manifestă violent în zona pupa a navei și afectează o suprafață extinsă.

Nava implicată în incident transportă minereu, iar primele evaluări arată că incendiul este generalizat în partea din spate a ambarcațiunii. Autoritățile au declanșat imediat procedurile de intervenție pentru limitarea propagării flăcărilor și pentru prevenirea apariției unor situații care ar putea pune în pericol siguranța portului sau a altor nave aflate în apropiere.

Din primele date furnizate de echipele de intervenție, nu au fost raportate victime. Nu există informații privind persoane rănite sau dispărute, însă verificările continuă pentru a se stabili cu exactitate situația tuturor membrilor echipajului și eventualele efecte produse de incendiu.

Pentru gestionarea situației, ISU Constanța a trimis la fața locului un număr important de mijloace tehnice și echipaje specializate. Intervin cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autoplatformă, o autospecială CBRN destinată monitorizării eventualelor riscuri chimice, biologice, radiologice sau nucleare, precum și un echipaj SMURD.

De asemenea, în dispozitivul de intervenție a fost inclus și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, pregătit să acorde asistență medicală în cazul în care situația o va impune.

Misiunea pompierilor este una complexă, având în vedere că incendiile produse la bordul navelor sunt dificil de gestionat din cauza spațiilor închise, a accesului limitat și a riscului de propagare rapidă a flăcărilor. Echipele de intervenție acționează simultan pentru localizarea focarelor, răcirea zonelor afectate și protejarea structurii navei.

Autoritățile monitorizează permanent evoluția incendiului și încearcă să împiedice extinderea acestuia către alte compartimente ale navei sau către infrastructura portuară.

Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută deocamdată. O anchetă va fi deschisă după finalizarea operațiunilor de stingere pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce situația din Portul Midia evoluează.