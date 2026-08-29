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CNAS anunță schimbări importante de la 1 septembrie. Ce se întâmplă cu eSănătateaMea 

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CNAS anunță schimbări importante de la 1 septembrie. Ce se întâmplă cu eSănătateaMea CNAS. Sursa foto: CNAS
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Din cuprinsul articolului

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) le transmite furnizorilor de servicii medicale să verifice și să actualizeze aplicațiile informatice pe care le folosesc, în condițiile în care, de la 1 septembrie 2026, va fi activată o nouă componentă a portalului eSănătateaMea.

Ce schimbări vrea să facă CNAS

Este vorba despre funcționalitatea destinată formularelor medicale. Pentru ca documentele să poată fi afișate și accesate prin intermediul portalului, aplicațiile informatice utilizate de furnizori, inclusiv cele dezvoltate de companii terțe, trebuie să fie compatibile cu noile cerințe tehnice.

„Începând cu data de 1 septembrie 2026 intră în vigoare utilizarea componentei aferente formularelor medicale. Pentru ca formularele medicale să fie vizibile în portalul eSănătateaMea este necesar ca aplicațiile terțe utilizate de furnizori să fie adaptate corespunzător”, precizează CNAS.

Instituția recomandă unităților medicale să ia legătura din timp cu producătorii programelor informatice utilizate și să solicite efectuarea actualizărilor necesare. Demersul are ca scop prevenirea unor eventuale probleme tehnice odată cu introducerea noilor funcționalități.

Documentația, disponibilă pe siteul instituției

Documentația tehnică necesară pentru interconectarea aplicațiilor este disponibilă pe site-ul CNAS, în secțiunea dedicată furnizorilor, la rubrica privind specificațiile de interfațare SIUI.

Documentele sunt destinate producătorilor de aplicații și pot fi utilizate atât pentru actualizarea programelor existente, cât și pentru dezvoltarea unor soluții informatice noi.

policlinica

policlinica / ambulatoriu © Robert Kneschke | Dreamstime.com

Potrivit CNAS, specificațiile includ cerințele necesare pentru conectarea aplicațiilor prin care furnizorii raportează date la sistemele informatice ale Casei. Modul concret de implementare poate varia în funcție de caracteristicile și arhitectura fiecărei aplicații.

CNAS spune că vrea simplificarea circuitului documentelor medicale

Prin extinderea serviciilor digitale din cadrul eSănătateaMea, autoritățile urmăresc să reducă volumul de documente gestionate în format clasic și să simplifice schimbul de informații dintre furnizorii de servicii medicale și pacienți.

„Prin dezvoltarea serviciilor digitale disponibile prin eSănătateaMea, CNAS urmărește simplificarea circuitului documentelor medicale, reducerea sarcinilor administrative pentru furnizori și facilitarea accesului pacienților la informațiile și serviciile de care au nevoie”, se arată în comunicatul instituției.

Astfel, actualizarea aplicațiilor informatice devine o etapă necesară pentru furnizorii care vor să utilizeze fără probleme noile funcționalități disponibile prin platforma eSănătateaMea.

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