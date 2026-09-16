Schimbări la vârful unor instituții importante din Republica Moldova. Guvernul a aprobat numirea unor noi conducători la Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Proprietății Publice, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Executivul susține că schimbările fac parte, în unele cazuri, dintr-o rotație a managerilor.

Elena Țîbîrnă a fost numită directoare a Serviciului Fiscal de Stat, după 25 de ani de activitate în sistemul Casei Naționale de Asigurări Sociale. Și-a început cariera în 1997, iar ulterior a ajuns la conducerea CNAS.

În această funcție, ea a administrat un sistem de asigurări sociale care deservește aproape 800.000 de persoane și gestionează anual peste 50 de miliarde de lei. Olga Golban, care a condus până acum Fiscul, va continua activitatea în instituție în calitate de directoare adjunctă.

Agenția Proprietății Publice va fi condusă de Ion Dodon, care a ocupat până acum funcția de director al CNAM. În această poziție, el a administrat anual aproximativ 20 de miliarde de lei.

Premierul Vasile Tofan a declarat că experiența managerială acumulată de Dodon va fi folosită în procesul de restructurare a APP și în gestionarea patrimoniului statului.

La conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a fost numit Andrei Uncuță. Acesta este medic neurolog, doctor în științe medicale și a condus Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Unitatea medicală tratează anual peste 35.000 de pacienți. Potrivit premierului, Uncuță a gestionat instituția inclusiv în perioada pandemiei.

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură va fi condusă de Radu Musteață, fost director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. AIPA gestionează anual peste două miliarde de lei și asigură principalele forme de sprijin financiar pentru agricultori.

Premierul Vasile Tofan a explicat că transferurile urmăresc să ducă experiența managerilor în alte instituții și să accelereze schimbările. El a descris rotația managerială drept o practică menită să aducă energie nouă și să permită aplicarea bunelor practici acumulate în diferite domenii.