Faza grupelor din Cupa României Betano 2026/2027 începe marți, 1 septembrie, iar primele partide aduc în prim-plan mai multe confruntări între echipe din SuperLiga României și formații din eșaloanele inferioare. În total, 12 meciuri se dispută marți, miercuri și joi, în prima etapă a grupelor. Partidele vor putea fi urmărite la televizor, pe Digi Sport și Prima Sport, iar unele dintre confruntări vor fi transmise online, pe FRF TV.

Prima etapă din Grupa A începe miercuri, 2 septembrie, cu partida dintre Minerul Lupeni și UTA Arad. Meciul este programat de la ora 16:00 și va putea fi urmărit pe FRF TV.

Tot miercuri, de la ora 16:45, FC Botoșani întâlnește FC Corvinul. Partida va fi transmisă de Prima Sport și Digi Sport.

Etapa se încheie joi, 3 septembrie, cu duelul dintre Politehnica Timișoara și FC Rapid 1923. Meciul începe la ora 20:30 și va putea fi urmărit la Prima Sport și Digi Sport.

Programul Grupei A:

Miercuri, 2 septembrie, ora 16:00: Minerul Lupeni - UTA Arad (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 16:45: FC Botoșani - FC Corvinul (Prima Sport, Digi Sport)

Joi, 3 septembrie, ora 20:30: Politehnica Timișoara - FC Rapid 1923 (Prima Sport, Digi Sport)

Grupa B are programate toate cele trei partide în ziua de marți, 1 septembrie. Prima confruntare începe la ora 16:00, când Progresul Spartac primește vizita formației Concordia Chiajna. Meciul va fi transmis pe FRF TV.

De la ora 18:00, Sepsi OSK și CFR Cluj se întâlnesc într-un duel între două formații din prima ligă. Partida va fi difuzată de Prima Sport și Digi Sport.

Seara se încheie cu partida dintre Universitatea Cluj și ACS Petrolul 52, programată de la ora 21:00. Și acest meci va putea fi urmărit la Prima Sport și Digi Sport.

Programul Grupei B:

Marți, 1 septembrie, ora 16:00: Progresul Spartac - Concordia Chiajna (FRF TV)

Marți, 1 septembrie, ora 18:00: Sepsi OSK - CFR Cluj (Prima Sport, Digi Sport)

Marți, 1 septembrie, ora 21:00: Universitatea Cluj - ACS Petrolul 52 (Prima Sport, Digi Sport)

Tot marți, 1 septembrie, de la ora 18:00, Corona Brașov joacă împotriva lui FC Bihor Oradea. Partida va putea fi urmărită online, pe FRF TV.

Miercuri, 2 septembrie, de la ora 18:00, CS Gloria Bistrița întâlnește AFK Csikszereda. Meciul va fi transmis pe FRF TV.

Cel mai așteptat duel al grupei are loc miercuri seară. De la ora 21:30, Campionii FC Argeș întâlnește FCSB, într-o partidă transmisă de Prima Sport și Digi Sport.

Programul Grupei C:

Marți, 1 septembrie, ora 18:00: Corona Brașov - FC Bihor Oradea (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 18:00: CS Gloria Bistrița - AFK Csikszereda (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 21:30: Campionii FC Argeș - FCSB (Prima Sport, Digi Sport)

În Grupa D, Chindia Târgoviște și FC Voluntari deschid programul marți, 1 septembrie, de la ora 20:00. Partida va fi disponibilă pe FRF TV.

Miercuri, 2 septembrie, de la ora 19:00, Sporting Liești primește vizita lui Dinamo. Meciul va putea fi urmărit la Prima Sport și Digi Sport.

Ultima partidă a primei etape din această grupă se dispută joi, 3 septembrie. De la ora 17:30, FC Bacău întâlnește Universitatea Craiova, într-un meci transmis de Prima Sport și Digi Sport.

Programul Grupei D:

Marți, 1 septembrie, ora 20:00: Chindia Târgoviște - FC Voluntari (FRF TV)

Miercuri, 2 septembrie, ora 19:00: Sporting Liești - Dinamo (Prima Sport, Digi Sport)

Joi, 3 septembrie, ora 17:30: FC Bacău - Universitatea Craiova (Prima Sport, Digi Sport)

Cupa României păstrează formatul cu 24 de echipe

Actualul format al Cupei României Betano a fost introdus în 2022 și include o fază a grupelor cu 24 de echipe. Competiția reunește opt formații din prima ligă, cel mai bine clasate în sezonul precedent, și 16 echipe care au câștigat meciurile din runda play-off.

După prima etapă, faza grupelor continuă cu runda a doua, programată pentru 28 octombrie 2026. Ultimele meciuri din această fază se vor disputa pe 2 decembrie 2026.

Sferturile de finală sunt programate pe 3 martie 2027, semifinalele pe 21 aprilie 2027, iar finala Cupei României Betano se va juca pe 12 mai 2027.