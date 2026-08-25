Programul primei etape din Cupa României

Prima etapă a fazei grupelor din Cupa României, ediția 2026/2027, se dispută în perioada 1-3 septembrie și aduce în prim-plan 12 confruntări, potrivit FRF.

Partidele sunt programate pe parcursul a trei zile și vor putea fi urmărite atât la televizor, cât și online, prin intermediul FRF TV.

Competiția debutează marți, 1 septembrie, cu mai multe partide din grupele B, C și D. În Grupa B, Progresul Spartac întâlnește Concordia Chiajna de la ora 16:00, într-un meci transmis pe FRF TV. De la ora 18:00, Sepsi OSK joacă împotriva celor de la CFR Cluj, iar de la 21:00 este programată confruntarea dintre Universitatea Cluj și ACS Petrolul 52. Ambele partide sunt televizate de Digi Sport și Prima Sport.

Tot marți, în Grupa C, Corona Brașov primește vizita formației FC Bihor Oradea, de la ora 18:00, meciul fiind disponibil pe FRF TV. În Grupa D, Chindia Târgoviște și FC Voluntari se întâlnesc de la ora 20:00, tot în transmisie online.

Miercuri, 2 septembrie, sunt programate alte cinci partide. În Grupa A, Minerul Lupeni și UTA Arad joacă de la ora 16:00, iar FC Botoșani și FC Corvinul se întâlnesc de la 16:45. În aceeași zi, CS Gloria Bistrița o înfruntă pe AFK Csikszereda, de la 18:00, în Grupa C.

De la ora 19:00, Sporting Liești primește vizita lui Dinamo, iar seara se încheie cu duelul dintre Campionii FC Argeș și FCSB, programat la 21:30.

Ultimele trei partide ale rundei sunt programate joi, 3 septembrie. Politehnica Timișoara joacă împotriva lui FC Rapid 1923, de la 20:30, în Grupa A. În Grupa D, FC Bacău întâlnește Universitatea Craiova, de la 17:30. Ambele partide vor fi transmise de Digi Sport și Prima Sport.

Actualul format al Cupei României, introdus în 2022, include 24 de echipe în faza grupelor. Sunt prezente opt formații din prima ligă, clasate cel mai bine în sezonul precedent, alături de 16 echipe care au câștigat meciurile din play-off.

Calendarul ediției 2026/2027 continuă cu etapa a doua a grupelor, programată pe 28 octombrie, și etapa a treia, pe 2 decembrie. Sferturile de finală vor avea loc pe 3 martie 2027, semifinalele sunt programate pentru 21 aprilie, iar finala Cupei României se va disputa pe 12 mai 2027.