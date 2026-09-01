CFR Cluj a început cu dreptul aventura în noua ediție a Grupei B din Cupa României, reușind să se impună cu scorul de 3-1 în deplasarea de la Sfântu Gheorghe, împotriva celor de la Sepsi. Cu toate că rezultatul de pe teren oferă un plus de moral, atmosfera de la echipă este departe de a fi una relaxată.

Antrenorul Marius Șumudică a avut o reacție vehementă la finalul partidei, exprimându-și frustrarea față de problemele financiare și administrative ale clubului, dar și față de imposibilitatea de a efectua mutări pe piața transferurilor.

Gruparea din Gruia este afectată în continuare de 14 litigii deschise la FIFA, motiv pentru care nu are posibilitatea să înregistreze fotbaliști noi. Această stare de incertitudine îl nemulțumește profund pe tehnicianul ardelenilor, în condițiile în care efectivul de jucători continuă să se subțieze. În cursul zilei de marți, fundașul Abeid a fost cedat în Algeria în schimbul sumei de 300.000 de euro, slăbind și mai mult opțiunile tactice ale echipei.

„Înțeleg și clubul, trebuie să aducem bani, dar nici eu nu sunt salvatorul, colacul de salvare. Ok, s-au pierdut foarte mulți jucători față de lotul din vară și îmi doresc să facem ceva iar. Avem nevoie de jucători proaspeți”, a declared Șumudică.

Pe lângă problemele legate de legitimarea noilor fotbaliști, antrenorul a adus în discuție și programul extrem de încărcat pe care echipa sa îl parcurge. Pentru CFR Cluj urmează un meci dificil în campionat împotriva celor de la Farul Constanța, programat la doar două zile distanță de confruntarea din cupă. Șumudică a atras atenția asupra stării de epuizare fizică în care se află jucătorii săi în această perioadă.

„Mi se spune în fiecare zi că mâine, mâine, mâine. Așteptăm de la FIFA. Mi-e și rușine să merg la Cluj, să văd jucătorii care se antrenează de atât timp și să nu îi pot înregimenta. Nu știu ce se va întâmpla”, a spus antrenorul.

Pentru duelul cu Sepsi, tehnicianul a încercat să gestioneze resursele fizice ale echipei și să își menajeze titularii, însă a recunoscut că lipsa variantelor de rotație își spune cuvântul. El a folosit o metaforă sugestivă pentru a descrie forma fizică a elevilor săi.

„Noi am fost storși. Nu am vrut să risc foarte mult. Nu știam cu ce echipă va juca Sepsi și nu m-a interesat. E clar că suntem nepregătiți și n-avem de unde să dăm. Atât timp cât n-ai benzină, e greu. Îți apare că mai ai câțiva kilometri”, a adăugat Șumudică.

În ciuda tuturor inconvenientelor din afara terenului, CFR Cluj traversează o perioadă bună din punct de vedere al rezultatelor sportive, ajungând la trei victorii consecutive în meciurile oficiale. Înaintea succesului din Cupa României, formația clujeană obținuse două victorii importante în SuperLiga, impunându-se cu 1-0 în fața celor de la FCSB și cu 3-2 în meciul cu Csikszereda.

Meciul de la Sfântu Gheorghe a fost controlat în mare parte de oaspeți. Păun a deschis seria golurilor încă din minutul 8, iar Șfaiț a mărit avantajul la 2-0 imediat după reluarea jocului, în minutul 47. Gazdele au încercat să reintre în partidă prin golul marcat de Davordzie în minutul 66, însă Korenica, jucător introdus la pauză, a închis tabela la 3-1 în minutul 86.

Prin această victorie, CFR Cluj obține primele trei puncte în Grupa B a Cupei României, serie din care mai fac parte echipele U Cluj, Petrolul Ploiești, Concordia Chiajna și Progresul Spartac.