Petrolul Ploiești a câștigat cu 2-0 partida cu Corvinul Hunedoara, disputată duminică pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a opta a Superligii. Prahovenii au deschis rapid scorul și și-au asigurat victoria în repriza secundă, urcând provizoriu pe locul secund în clasament.

Breston Malula a înscris în minutul 4 și le-a oferit gazdelor un avantaj rapid. Petrolul a mai avut o ocazie importantă în prima repriză, când Alejandro Bran Flores a trimis mingea în bară, în minutul 16, din lovitură liberă.

Corvinul a încercat să revină în joc, iar ambele formații și-au creat situații de gol pe parcursul partidei. Scorul a rămas însă 1-0 până la pauză.

Petrolul și-a dublat avantajul în minutul 67, prin Mark Țuțu. Pentru fotbalistul ploieștenilor a fost prima reușită în Superligă. Până la final, Corvinul nu a reușit să reducă diferența, iar Petrolul s-a impus cu 2-0 și a urcat provizoriu pe poziția a doua a clasamentului.

Cele două echipe s-au întâlnit de 23 de ori în prima competiție internă. Petrolul Ploiești a câștigat nouă dintre aceste partide, același număr de victorii revenind și Corvinului Hunedoara. Alte cinci întâlniri s-au încheiat la egalitate.

Au marcat: Breston Malula (4), Mark Țuțu (67).

Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești

Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca)

Arbitri asistenți: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Raul Ghiciulescu (Lugoj)

Al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanța)

Arbitru video: Cătălin Sorin Popa (Pitești)

Arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (București)

Observatori: Florin Hîncu (Brașov) - CCA, Marcel Ghergu (Târgoviște) - LPF