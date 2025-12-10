Moment stânjenitor la bordul Air Force One. Trump, lovit de ușa unei băi în timp ce vorbea cu jurnaliștii

Președintele american Donald Trump a avut parte de un moment stânjenitor în timpul unei conversații cu presa la bordul Air Force One. În timp ce răspundea întrebărilor despre nominalizarea unui nou șef al Rezervei Federale, ușa unei băi s-a deschis și l-a lovit, potrivit The Economic Times.

Incidentul a stârnit hohote de râs în rândul jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One. Trump a avut o replică la fel de amuzantă.

„Alo? Cineva e acolo. Ieși afară”, a afirmat el.

Ulterior, liderul american a oferit explicații legate de viitoarea conducere a Rezervei Federale.

„Vom analiza câțiva oameni diferiți, dar am o idee destul de clară pe cine vreau,” a spus președintele american, referindu-se la alegerea pentru Federal Reserve, în contextul conflictelor cu actualul președinte al instituției, Jerome Powell, al cărui mandat expiră în mai.

Trump a abordat și subiecte legate de îngrijirea medicală și prelungirile subvențiilor din Legea privind îngrijirea accesibilă, acuzând companiile de asigurări

„Nu vreau să dau bani companiilor de asigurări. Ei înșală publicul de ani de zile. Programul „Obamacare” este o escrocherie menită să îmbogățească companiile de asigurări. Și au făcut, adică, uite, o creștere de 1.400 până la 1.700 de dolari, o creștere de 100% în ultimii ani. Sunt foarte puține lucruri care au crescut, cum ar fi companiile de asigurări. Primesc sume și bani cum nimeni nu a mai văzut până acum”, a arătat el.

Într-un interviu pentru Politico, Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa conducerii ucrainene, susținând că aceasta ar trebui să organizeze alegeri chiar și pe timpul războiului.

Trump afirmă că Ucraina, „care a pierdut multe teritorii”, ar trebui să organizeze alegeri, acuzând Kievul că „folosește războiul” pentru a amâna scrutinul. Fostul președinte american a declarat că liderii de la Kiev „vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este o democrație (…) Poporul ucrainean ar trebui să aibă dreptul să facă această alegere”.