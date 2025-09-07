Social Gogonele în saramură, senzația sezonului. Rețeta din Transilvania, păstrată din generație în generație







Gogonelele se află pe lista murăturilor preferate de toți românii. Crocante, aromate și acrișoare, acestea aduc un plus de savoare la fiecare masă și completează perfect gustul fripturilor. În unele zone, gospodinele încep pregătirea lor încă din luna august. În satele din Transilvania, rețeta de gogonele murate este păstrată cu sfințenie din generație în generație.

Prepararea lor nu este complicată, însă necesită atenție la detalii și răbdare. Pentru început, alege gogonele mici și ferme, cu coaja verde și fără pete. Cu cât sunt mai proaspete, cu atât murăturile vor fi mai crocante.

În zona Transilvaniei, gospodinele au grijă să taie partea inferioară, astfel încât saramura să pătrundă în interior.

Ingrediente pentru gogonele murate:

1 kg de gogonele mici și ferme

1 litru de apă

3 linguri mari de sare neiodată

1 lingură de zahăr

3-4 căței de usturoi

1 legătură de mărar proaspăt

1 linguriță boabe de muștar

1-2 foi de dafin

Opțional: 1-2 ardei iuți pentru gust picant

Saramura se prepară simplu: apa se fierbe cu sare neiodată și zahăr, până când acestea se dizolvă complet, apoi se lasă la răcit. În borcane, pe lângă gogonele, se adaugă câțiva căței de usturoi feliați, mărar proaspăt, foi de dafin și boabe de muștar.

Pentru cei care preferă gustul picant, câțiva ardei iuți pot transforma preparatul într-o adevărată experiență a simțurilor.

După ce umpli borcanele cu gogonele și condimente, toarnă peste ele saramura răcită, astfel încât legumele să fie complet acoperite. Lasă-le la temperatura camerei timp de două-trei zile pentru a începe fermentația, apoi mută-le într-un loc răcoros sau la frigider. Fie că alegi să le savurezi alături de friptură, tocăniță sau chiar în sandvișuri, acestea vor aduce un plus de gust oricărui fel de mâncare. După ce ai desfăcut un borcan de gogonele murate, asigură-te că îl păstrezi la frigider. În caz contrar, acestea se vor înmuia.