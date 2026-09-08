Gogonelele murate reprezintă una dintre vedetele incontestabile ale cămării de iarnă. Gustul lor acrișor, ușor picant, și textura extrem de crocantă le fac garnitura perfectă pentru fripturi, tochiture sau preparate tradiționale din carne de porc. Pentru a obține un rezultat ca la carte, nu ai nevoie de ingrediente complicate, ci de respectarea câtorva reguli simple privind saramura și aromele folosite.

Selecția legumelor este primul pas crucial pentru reușita rețetei. Alege gogonele medii, ferme la atingere, fără pete, lovituri sau porțiuni moi. Pe lângă gogonele, vei avea nevoie de morcovi tăiați rondele, frunze de țelină cu tot cu tulpini, hrean proaspăt, usturoi, boabe de muștar și de piper, frunze de dafin și mărar uscat cu floare.

Spală bine borcanele și sterilizează-le înainte de folosire. La baza fiecărui recipient așază un pat din crenguțe de mărar uscat, frunze de țelină și câteva bucăți de hrean. Hreanul are un rol esențial, deoarece menține gogonelele ferme și împiedică înmuierea lor pe parcursul lunilor de iarnă.

Așază gogonelele cât mai strâns în borcan, intercalând printre ele rondele de morcov, căței de usturoi și fâșii de hrean. Morcovul adaugă o notă dulceagă și o pată de culoare plăcută, iar usturoiul oferă o aromă deosebită. La final, deasupra legumelor, fixează o cunună din tulpini de țelină sau mărar pentru a menține gogonelele complet scufundate în lichid.

Saramura este elementul care dictează conservarea corectă. Regula de aur spune că se folosește o lingură rasă de sare neiodată, specială pentru murături, la fiecare litru de apă. Sarea fină de masă sau cea iodată poate înmuia legumele și poate perturba procesul natural de fermentație.

Fiebe apa împreună cu sarea, boabele de piper, boabele de muștar și frunzele de dafin până când sarea se dizolvă complet. Lasă lichidul să se răcească timp de cinci minute, apoi toarnă-l fierbinte peste gogonelele din borcane. Este important să pui borcanele pe o tavă metalică înainte de a turna lichidul fierbinte, pentru a preveni crăparea sticlei.

Închide borcanele ermetic cu capace sterilizate și lasă-le la temperatura camerei timp de două sau trei zile pentru a declanșa fermentația. În această perioadă, lichidul poate deveni ușor tulbure, ceea ce este un semn complet normal.

După primele zile, mută borcanele într-un spațiu răcoros și întunecat, cum ar fi o pivniță, un beci sau un balcon închis. Gogonelele vor fi gata de consum în aproximativ patru până la șase săptămâni, când se vor acri uniform și vor deveni extrem de crocante.