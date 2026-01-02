Laura Cosoi, însărcinată din nou. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară

Laura Cosoi a început anul 2026 cu o veste emoționantă. Chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani, actrița a anunțat că așteaptă încă un copil, iar familia ei se pregătește să se mărească din nou. Vedeta urmează să devină mamă pentru a cincea oară, iar mesajele de felicitare au venit imediat din partea apropiaților și a fanilor.

În prezent, Laura Cosoi se află în vacanță în Thailanda, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele patru fiice. Vestea a fost împărtășită printr-un videoclip emoționant postat pe rețelele sociale, chiar de ziua ei de naștere.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața, viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne, pentru darul primit”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

Mesajul a fost însoțit de imagini în care Laura împărtășește bucuria cu familia, iar reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară.

Actrița a mărturisit că soțul ei a fost primul care a primit vestea. L-a trezit din somn și i-a arătat testul de sarcină pozitiv, într-un moment spontan și emoționant. Ulterior, rudele și prietenii apropiați au fost informați, iar pentru fetițe, surpriza a fost pregătită chiar pe plajă, în vacanță. Mesajul „Așteptăm un bebeluș” a fost scris pe nisip, iar reacțiile micuțelor au fost pline de bucurie.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean s-au căsătorit în vara anului 2015. Până acum, cuplul are patru fete: Rita (2018), Vera (2020), Lara (2022) și Aida (2024), toate născute în sezonul cald.

Actrița urmează să aducă pe lume al cincilea copil, rămânând fidelă imaginii unei familii discrete, axate pe echilibru, credință și armonie.

De-a lungul timpului, Laura Cosoi a vorbit frecvent despre rolul de mamă și despre importanța familiei în viața sa. Anunțul noii sarcini a fost privit ca o continuare firească a parcursului său personal.

Fanii au reacționat imediat, trimițând numeroase mesaje de felicitare și urări pentru perioada care urmează.