Laura Cosoi, probleme după naștere. I-a fost greu să treacă peste

Laura Cosoi, prezentatoare TV și mamă a patru copii, a povestit despre perioada postnatală și dificultățile pe care le-a întâmpinat, mai ales după primul copil. Actrița a explicat că tranziția către viața de mamă nu a fost lipsită de provocări și momente de izolare.

Laura a povestit că a avut momente dificile, dar că nu a fost vorba de o depresie postnatală. Actrița a spus că mulți oameni i-au promis că o ajută după naștere, dar că nu s-a întâmplat acest lucru.

„Toată lumea: <> Nu te mai caută nimeni. Deci după ce ai născut se lasă o liniște... stupidă în jur. Toți ăia care au zis că vin să te ajute nu te mai ajută nimeni.”

Prezentatoarea a povestit și despre provocările generate de un concediu maternal prelungit. Ea a spus că timpul petrecut exclusiv acasă cu copilul și fără interacțiune socială poate fi dificil de gestionat.

„Tu te trezești cu un copil în casă, cu un soț. Eu sunt de părere că un concediu de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame.”

Printre cele mai grele momente ale maternității, Laura a menționat alăptatul și interdependența creată între mamă și copil. Sentimentul de dependență reciprocă, mai ales la primul copil, a fost extrem de solicitant din punct de vedere emoțional.

„Interdependența asta m-a terminat. Simțeam că trebuie să fiu acolo, trebuie să îi dau laptele, că mi se părea că copilul plânge (...) Mi-a fost greu să mă accept dependentă de copil și copilul de mine”, a spus ea în podcastul „E vremea mea”.

Laura Cosoi a subliniat că sprijinul din partea familiei și a prietenilor este esențial în această perioadă, iar lipsa lui poate accentua senzația de singurătate și vulnerabilitate. Actrița are patru fetițe împreună cu soțul ei, Cosmin Curticăpean. Cei patru copii ai lor poartă numele Rita, Vera, Lara și Aida.