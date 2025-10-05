Dispariție în lumea bună a filmului. A murit o actriță ce a dat viață multor personaje cunoscute

Kimberly Hébert Gregory, actrița care a interpretat-o pe doctor Belinda Brown în comedia neagră Vice Principals, difuzată de HBO, a murit pe 3 octombrie, la vârsta de 52 de ani. Decesul ei a fost confirmat de fostul ei soț, actorul Chester Gregory, care a postat un mesaj pe contul de Instagram.

„Kimberly Hébert Gregory, ai fost strălucirea întruchipată, o femeie de culoare a cărei minte lumina fiecare încăpere, a cărei prezență era plină de energie și grație. Ne-ai învățat lecții de curaj, de artă, de reziliență și de cum să continuăm să mergem mai departe, chiar și atunci când viața ne cerea mai mult decât ne revenea”, a scris Chester Gregory.

„Mulțumesc, Kimberly, pentru fiecare capitol pe care l-am împărtășit. Povestea ta nu a fost niciodată definită de luptă, ci de frumusețea pe care ai purtat-o prin ea.”

Născută pe 7 decembrie 1972, în Houston, Texas, Kimberly Hébert Gregory și-a început cariera în teatru în Chicago la sfârșitul anilor 1990, înainte de a trece la film și televiziune.

A debutat în cinema în 2007, cu filmul I Think I Love My Wife și a apărut ca invitată specială în primul ei serial TV, drama polițistă The Black Donnellys, în același an. De-a lungul carierei sale, și-a trecut în palmares numeroase apariții în seriale de televiziune, printre care Gossip Girl, New Amsterdam, Private Practice, Two and a Half Men, Law & Order, Shameless, The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, The Act, Better Call Saul și Dollface, conform forbes.com.

Primul rol de forță al lui Gregory, la televiziune, a fost în serialul Vice Principals, difuzat timp de două sezoane. Ulterior, ea a jucat în comedia ABC, Kevin (Probably) Saves the World, între 2017 și 2018. În 2021, a interpretat-o pe Ruth Jean Baskerville Bowen în sezonul dedicat Arethei Franklin în serialul Genius, difuzat pe National Geographic Channel.