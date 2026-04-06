Industria auto europeană caută soluții în sectorul apărării, pe fondul unei crize structurale prelungite

Industria auto din Europa traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se simultan cu scăderea cererii pentru vehicule electrice, pierderea cotei de piață în fața competitorilor chinezi și creșterea costurilor de finanțare, potrivit Parlementului European.

În acest context, tot mai multe companii analizează oportunitatea de a-și diversifica activitatea, inclusiv printr-o revenire parțială la producția de echipamente militare.

Potrivit mai multor analize, această repoziționare strategică este descrisă de analiștii Citi drept tranzacția „anything but autos”, sugerând o orientare a investitorilor și a companiilor către domenii alternative industriei auto tradiționale.

Un exemplu concret este Renault, care a anunțat dezvoltarea unei drone terestre destinată atât utilizării civile, cât și celei militare. Decizia vine după ce, în ianuarie, compania a încheiat un parteneriat cu grupul francez de apărare Turgis Gaillard pentru producția de drone aeriene.

În paralel, Volkswagen poartă discuții cu compania israeliană Rafael pentru producerea de componente destinate sistemelor de apărare antirachetă. Conform informațiilor publicate de Financial Times, cele două entități analizează posibilitatea transformării unei fabrici din Osnabrück, Germania, într-o unitate de producție pentru componente ale sistemului Iron Dome.

Această tendință nu este una complet nouă. Istoric, în perioade de conflict, companiile auto au contribuit la eforturile de război prin producția de vehicule militare, motoare de avioane și armament.

Datele arată că industria auto europeană pierde teren în fața producătorilor din China. Companii precum BYD au raportat creșteri semnificative, inclusiv o majorare de 175% a livrărilor anuale în Europa, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

În același timp, vânzările de mașini noi în Uniunea Europeană rămân sub nivelurile din perioada pre-pandemică, iar performanțele bursiere ale marilor producători reflectă această tendință.

ndicele Stoxx 600 Automobiles a scăzut cu aproximativ 30% în ultimii cinci ani, în timp ce acțiunile Volkswagen și Stellantis au înregistrat scăderi semnificative.

În contrast, sectorul european de apărare se află într-o perioadă de creștere accelerată. După invazia Rusiei în Ucraina în 2022, statele europene au intensificat investițiile în securitate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Europa a intrat într-o „eră a reînarmării”, estimând mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru apărare.

Rico Luman, economist în cadrul ING, a explicat pentru CNBC: „Industria de apărare are perspective uriașe de creștere, susținute de bugetele guvernamentale și cerințele NATO. Pentru acest sector, întrebarea este mai degrabă cum să extindă producția decât dacă.”

Cu toate acestea, nu toți analiștii consideră că această tranziție poate rezolva problemele structurale ale industriei auto. Diferențele dintre cele două sectoare sunt semnificative, în special în ceea ce privește volumele de producție.

Sindicatul german IG Metall a declarat că „transferul unui număr mare de angajați către industria de apărare este nerealist și nu reprezintă o soluție”, subliniind că producția militară este caracterizată de serii mici, spre deosebire de producția de masă din industria auto.

De asemenea, există îngrijorări legate de aspectele etice ale implicării companiilor auto în producția de armament. Analiștii Citi au atras atenția asupra posibilelor reacții politice și sociale, mai ales în contextul sensibilităților geopolitice actuale.

Matthias Schmidt, analist auto, a declarat pentru Reuters:

„Dacă firmele oferă angajaților posibilitatea de a-și păstra locurile de muncă, majoritatea ar continua să lucreze, chiar și în producția pentru apărare. Dacă ai o familie de întreținut, moralitatea are limite.”

Experții consideră că implicarea industriei auto în sectorul apărării va rămâne una selectivă. „Nu mă aștept ca marii producători auto să devină producători de apărare la scară largă”, a declarat Zuzana Pelakova, director în cadrul think tank-ului Globsec.

În concluzie, deși diversificarea către industria de apărare oferă oportunități pe termen scurt, aceasta nu este percepută ca o soluție completă pentru dificultățile structurale ale industriei auto europene.