Industria auto pariază pe open‑source și AI pentru a accelera inovația. Ce planuri au marii producători

Peste 30 de companii din lanţul global de aprovizionare auto au decis să colaboreze într-o iniţiativă de software open-source. Obiectivul este dezvoltarea noii generaţii de automobile şi reducerea costurilor. Anunţul a fost făcut de Asociaţia Industriei Auto din Germania (VDA) , potrivit Reuters.

VDA a prezentat extinderea proiectului la târgul CES de la Las Vegas. Producătorii auto şi furnizorii îşi îndreaptă tot mai mult atenţia către inteligenţa artificială şi software. Strategia vizează relansarea unui sector afectat de cheltuieli ridicate şi de un ritm lent al inovaţiei.

Stellantis şi Traton au semnat memorandumul de înţelegere, alături de furnizorul german Schaeffler şi de producătorii de cipuri Infineon şi Qualcomm, a anunţat VDA. Acordul marchează extinderea oficială a colaborării.

Noii membri se alătură unor constructori de top din Germania, precum Volkswagen, BMW şi Mercedes-Benz. Astfel, iniţiativa ajunge la 32 de companii, faţă de 11 participanţi la momentul lansării de anul trecut.

VDA estimează că parteneriatul va reduce eforturile de dezvoltare şi mentenanţă cu până la 40%. De asemenea, timpul de lansare pe piaţă ar urma să scadă cu până la 30%.

„Creşterea participării în această colaborare reflectă o schimbare globală clară către inovaţia deschisă în industria auto”, a declarat Mike Milinkovich, director executiv al Eclipse Foundation, co-organizator al iniţiativei.

În mesajul său de Anul Nou, Chung Euisun, șeful Hyundai a avertizat că tensiunile comerciale globale și concurența acerbă vor pune presiune pe profitabilitatea industriei auto.

Conflictele geopolitice ar putea perturba operațiunile în anumite regiuni, ducând chiar la suspendarea temporară a activităților.

„Acesta va fi anul în care factorii de criză pe care i-am anticipat devin realitate”, a subliniat Chung, potrivit Agerpres.

Hyundai, cel mai mare producător auto sud-coreean, a resimțit puternic efectele tarifelor impuse de administrația Donald Trump, de 15% pentru mașinile fabricate în Coreea de Sud, pierzând aproximativ 1,8 trilioane de woni doar în al treilea trimestru. În plus, o razie asupra fabricii Hyundai-LG Energy Solution din SUA, în septembrie, ar putea amâna construcția uzinei cu două până la trei luni.