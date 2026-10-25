Germania analizează modificarea regulilor privind programul de lucru, reducerea numărului de permise acordate anumitor categorii de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limba germană. Schimbările ar putea avea efecte și asupra românilor care lucrează în această țară, unde sunt înregistrați oficial peste 909.000 de cetățeni români, potrivit Blic.

La la data de 31 mai 2025, numărul cetățenilor români rezidenți în Germania era de 909.539, potrivit datelor Ambasadei României în Republica Federală Germania.

Printre măsurile analizate de autoritățile de la Berlin se numără introducerea posibilității de a lucra până la 12 ore pe zi, reducerea contingentului anual de permise pentru cetățenii statelor din Balcanii de Vest și modificarea condițiilor de promovare a examenului de limbă germană pentru imigranți.

Una dintre schimbările analizate vizează organizarea timpului de muncă. Dacă propunerea va fi adoptată, angajatorii ar putea introduce ture de până la 12 ore în perioadele aglomerate, cu posibilitatea compensării prin zile libere suplimentare sau programe mai scurte în alte zile ale săptămânii.

În prezent, legislația germană prevede, în mod obișnuit, o zi de lucru de opt ore. Durata poate ajunge temporar la zece ore, dacă sunt respectate condițiile legale privind compensarea prin perioade de repaus.

Pentru românii angajați în Germania, eventuala modificare ar putea însemna un program mai flexibil, dar și zile de muncă mai lungi, în funcție de domeniul de activitate și de modul în care angajatorii vor aplica noile reguli.

Sindicatele avertizează că prelungirea turelor poate afecta sănătatea angajaților și echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Totodată, orele de muncă grupate în intervale mai lungi nu garantează automat venituri lunare mai mari.

O altă propunere a autorităților germane prevede reducerea la jumătate a numărului de permise acordate prin „Regula pentru Balcanii de Vest”, mecanism care facilitează angajarea cetățenilor din această regiune, inclusiv a celor din Serbia.

De la 1 ianuarie 2027, contingentul anual ar urma să scadă de la 50.000 la 25.000 de permise.

Măsura nu vizează direct cetățenii români prin această regulă, România fiind stat membru al Uniunii Europene. Românii beneficiază de dreptul de liberă circulație și de acces la piața muncii din Germania în condițiile aplicabile cetățenilor europeni.

Totuși, reducerea accesului lucrătorilor din alte state ar putea influența disponibilitatea personalului în sectoare precum transporturile, logistica, hotelurile și construcțiile, unde angajatorii se confruntă deja cu dificultăți de recrutare.

Potrivit datelor Institutului Economiei Germane, Germania are un deficit de aproximativ 148.000 de specialiști. Cele mai mari lipsuri sunt înregistrate în rândul electricienilor, mecanicilor și instalatorilor de sisteme de încălzire și climatizare.

Situația este relevantă și pentru lucrătorii români care activează în aceste domenii, în condițiile în care autoritățile germane intenționează să investească peste 500 de miliarde de euro în modernizarea infrastructurii naționale.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă se opune reducerii contingentului destinat cetățenilor din Balcanii de Vest și avertizează că limitarea recrutării din străinătate ar putea accentua lipsa de personal din anumite sectoare economice.

O altă modificare, programată să intre în vigoare în noiembrie, vizează examenul de limbă germană pentru imigranți, cunoscut sub denumirea DTZ.

Conform noilor criterii, candidații nu vor mai putea obține certificatul dacă nu susțin sau nu promovează proba scrisă a testului. Examenul este utilizat pentru evaluarea nivelului lingvistic, inclusiv pentru obținerea nivelului B1, relevant în anumite proceduri de integrare și pentru unele demersuri privind șederea permanentă sau cetățenia germană.