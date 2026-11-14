Autoritățile din Finlanda au respins categoric o presupusă pretenție a Federației Ruse, vehiculată în contextul negocierilor de pace pentru Ucraina, prin care s-ar cere retragerea Finlandei din Alianța Nord-Atlantică. Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a subliniat că statutul țării sale de membru NATO nu poate face obiectul vreunei discuții, potrivit publicației POLITICO.

Oficialul finlandez a catalogat drept inacceptabilă simpla idee ca Moscova să impună condiții legate de securitatea și alianțele statului nordic, amintind că decizia de aderare este una suverană și definitivă.

„Astfel de chestiuni nu sunt în niciun caz negociabile. Rusia ştie asta. Este absolut scandalos chiar şi să se sugereze aşa ceva”, a declarat Häkkänen, potrivit postului de televiziune finlandez Yle.

Finlanda împarte o graniță terestră de 1.340 de kilometri cu Rusia și a devenit membru cu drepturi depline al NATO în anul 2023. Această mișcare a reprezentat o schimbare istorică de paradigmă în politica externă a țării, fiind declanșată direct de invazia pe scară largă a armatei ruse în Ucraina.

Reacția ministrului finlandez vine în urma unor informații publicate de cotidianul german BILD, care a dezvăluit detaliile unei presupuse propuneri avansate de partea rusă în cadrul discuțiilor desfășurate la Abu Dhabi în această săptămână. Conform sursei citate, lista de cerințe a Moscovei ar include păstrarea teritoriilor ucrainene deja ocupate, preluarea controlului asupra unor noi zone, demilitarizarea porturilor din Ucraina, retragerea bazelor militare NATO din statele baltice, precum și ieșirea Finlandei din alianță.

În contrapartidă, Rusia s-ar fi arătat dispusă să își retragă armamentul nuclear de pe teritoriul Belarusului și să renunțe la amplasarea rachetelor cu rază intermediară de acțiune în această țară, mai notează tabloidul german. Cu toate acestea, rămâne incert în ce măsură președintele rus Vladimir Putin ar valida aceste propuneri rezultate în urma contactelor dintre intermediari.

Subiectul reconfigurării arhitecturii de securitate pe continentul european a fost abordat și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a avertizat că un eventual nou cadru de securitate postbelic pentru Europa, aflat în discuție cu partea americană, „poate fi periculos”.

„Rusia nu poate, cu siguranţă, să ia decizii în numele tuturor societăţilor care sunt membre ale NATO”, a declarat el jurnaliştilor vineri.

Declarațiile liderului ucrainean nu au reprezentat o replică directă la informațiile publicate de presa germană, ci au fost făcute în urma unei întrevederi pe care acesta a avut-o joi, la Dublin, cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Volodimir Zelenski a atras atenția asupra riscurilor majore pe care le implică orice cedare în fața ambițiilor teritoriale ale Kremlinului.

„Dorinţa lui Putin de a modifica graniţele în Europa este un fapt. Sunt sigur că acest lucru face parte din concepţia sa privind revizuirea garanţiilor de securitate în Europa. Acest lucru este periculos deoarece, în opinia mea, tocmai astfel de lucruri duc la războaie sau la escaladări”, a afirmat Zelenski.