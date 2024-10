Liderul teroriștilor Hamas, Yahya Sinwar, eliminat de Israel

Liderul teroriștilor palestinieni din gruparea Hamas, Yahya Sinwar, ar fi fost eliminat de armata israeliană, potrivit Times of Israel.

Anunțul a fost făcut de televiziunea Channel 12 din Israel, citând un înalt oficial israelian care a vorbit sub proitecția anonimatului.

Identitatea celui ucis nu a fost încă stabilită și confirmată nici de armata israeliană (IDF) și nici de Shin Bet, principalul serviciu de informații interne al țării.

Confirmarea din partea oficialului a venit după ce mai multe fotografiile cu teroristul ucis din Gaza au circulat în mediul online și pe rețelele de socializare.

Instituțiile de securitate din Israel cred, cu o marjă mare de siguranță, că persoana ucisă din fotografii a fost liderul teroriștilor Hamas, Yahya Sinwar.

Pe măsură ce informațiile potrivit cărora Israelul l-a eliminat pe șeful Hamas, Yahya Sinwar, creșteau, ministrul Apărării, Yoav Gallant, a scris pe Twitter: „Vom ajunge la fiecare terorist și îi vom elimina”.

Citând cartea biblică a Leviticului, Gallant a adaugat: „Vei urmări pe vrăjmașii tăi și ei vor cădea înaintea ta loviți de sabie”.

Ministrul Apărării a atașat la postare fotografii ale fostului șef militar al Hamas, Muhammad Deif, și ale liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, cu X-uri deasupra lor, împreună cu o a treia fotografie care este înnegrită, dar are un X prin ea, cu cineva care seamănă cu Sinwar.

“You will pursue your enemies and they will fall before you by the sword.” - Leviticus 26

Our enemies cannot hide. We will pursue and eliminate them. pic.twitter.com/FDJ7obPIM7

— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) October 17, 2024