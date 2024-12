Boualem Saidi, Bayer România: „Ne-am sprijinit angajații oferind condiții de lucru flexibile”

Bayer România a realizat în 2023 proiecte importante bazate pe inovație și digitalizare. Compania și-a continuat amplul program de investiții bazat pe mai multe sectoare de activitate. Bayer este lider pe piața chimică și farmaceutică globală, rezultatele la nivelul României crescând de la an la an. Compania își bazează activitatea pe trei divizii importante: Crop Science, Pharmaceuticals și Consumer Health. „Bayer se concentrează pe îmbunătățirea capacităților de inovare, asigurându-ne că rămânem în fruntea progreselor tehnologice și științifice” a declarat Boualem Saidi, Senior Bayer Representative & Crop Science Country Group Head Bayer Romania, Bulgaria, Republic of Moldova.

Compania a obținut rezultate financiare foarte bune. În 2023, Bayer a înregistrat o cifră de afaceri de 1,4 miliarde de lei, iar profitul s-a ridicat la 45 de milioane de lei. Având în vedere aceste cifre și proiectele desfășurate, Bayer a fost una dintre firmele incluse în Capital Top 300 Companii, ediția 2024.

Investiții importante în dezvoltare

În ultimul an, Bayer a realizat investiții pe toate cele trei divizii de activitate. La nivel de Crop Science, compania s-a dezvoltat la nivel global prin implementarea de tehnologii inovatoare pentru agricultură digitală inteligentă și agricultură de precizie. Aceste tendințe au ajuns și pe piața românească. Compania colaborează cu fermierii locali și asociațiile agricole pentru a aduce aceste inovații în piața locală.

„Ne-am concentrat pe dezvoltarea de parteneriate cu companii de utilaje pentru a spori gradul de conștientizare în ceea ce privește beneficiile agriculturii de precizie, ajutând fermierii să utilizeze date și modelele predictive pentru o gestionare mai eficientă a culturilor. În continuare, ne angajăm să ne extindem parteneriatele prin modele bazate pe rezultate, care oferă soluții personalizate și o platformă digitală robustă. În plus, investigăm modele de agricultură cu emisii reduse de carbon, atât pentru a susține fermierii în obținerea de venituri suplimentare, cât și pentru a contribui la protejarea mediului”, a precizat Boualem Saidi.

Susținere pentru medici și pacienți

În divizia Pharmaceuticals, angajamentul companiei rămâne ferm în ceea ce privește susținerea programelor educaționale. Acestea au în vedere evidențierea importanței prevenției și a consultațiilor medicale regulate pentru depistarea precoce a problemelor de sănătate. „Obiectivul nostru este să continuăm să sprijinim pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății. Colaborăm cu comunitatea medicală pentru a asigura accesul la tratamente inovatoare prin lansarea de noi produse” a precizat reprezentantul Bayer.

În divizia de Consumer Health, compania a înființat un Hub Digital intern în București. Acesta a fost creat pentru a centraliza toate resursele digitale pentru campaniile de marketing și comunicare ale brandurilor diviziei din 16 țări din Europa Centrală și de Est. „Această inițiativă reflectă angajamentul nostru de a utiliza inovația digitală. Scopul este de a ne îmbunătăți soluțiile în domeniul sănătății consumatorilor”, a spus Boualem Saidi.

Compania se remarcă prin abordarea clară axată pe dorința de a răspunde rapid la nevoile oamenilor în zona de sănătate și nutriție. „Bayer se concentrează pe îmbunătățirea capacităților sale de inovare. Ne asigurăm că rămânem în fruntea progreselor tehnologice și științifice. Competențele și expertiza noastră sunt centrate pe identificarea și satisfacerea nevoilor și așteptărilor. Combinate cu abordarea bazată pe misiunea noastră și modelul de operare agil, ne ajută să generăm valoare. De asemenea, reușim să producem un impact semnificativ”, a explicat Boualem Saidi, Senior Bayer Representative.