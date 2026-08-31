România joacă fără public cu Bosnia. Nici copiii nu vor avea acces la meci

România va disputa luni, 28 septembrie 2026, de la ora 21:45, partida cu Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor fără spectatori pe Arena Națională, în urma sancțiunii stabilite de Comisia de Disciplină a UEFA. Federația Română de Fotbal a anunțat că, spre deosebire de alte meciuri disputate în condiții similare, nici accesul copiilor nu va fi permis.

La precedentele partide cu Norvegia și Andorra, copiii au putut fi prezenți în tribune, însă FRF a decis ca această variantă să nu fie aplicată și la meciul programat la finalul lunii septembrie.

Federația a anunțat că o eventuală participare nu ar putea fi limitată doar la școlile și academiile din București sau din apropierea Capitalei, deoarece ar trebui oferite aceleași posibilități și copiilor care ar dori să ajungă la partidă din celelalte zone ale țării.

În această situație ar trebui luate în calcul inclusiv deplasările unor copii din județe aflate la distanțe mari, precum Bihor, Maramureș, Botoșani sau Suceava.

FRF a explicat că organizarea unor astfel de deplasări ar ridica probleme logistice și de siguranță. Partida începe la ora 21:45, iar ziua următoare este una de școală, ceea ce ar însemna că minorii veniți de la distanțe mari ar putea lipsi de la cursuri.

O altă problemă este legată de întoarcerea spre casă. Plecarea de la Arena Națională ar avea loc după miezul nopții, iar pentru unele grupuri drumul ar putea dura chiar nouă sau zece ore.

Federația consideră că o asemenea deplasare pe timpul nopții ar presupune riscuri legate de oboseală și de siguranța rutieră atât pentru copii, cât și pentru persoanele care îi însoțesc.

În aceste condiții, partida dintre România și Bosnia și Herțegovina se va disputa fără public, iar excepția privind accesul copiilor nu va fi aplicată.

Meciul este programat luni, 28 septembrie, pe Arena Națională și face parte din Liga Națiunilor.