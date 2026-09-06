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Gheorghe Hagi a ales 48 de jucători pentru Liga Națiunilor. Cine poate prinde lotul României

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Gheorghe Hagi a ales 48 de jucători pentru Liga Națiunilor. Cine poate prinde lotul RomânieiHagi. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lista preliminară de jucători luați în calcul pentru primele meciuri ale României din Liga Națiunilor. Lista cuprinde 48 de fotbaliști, atât de la cluburi din străinătate, cât și din campionatul intern.

Lotul final va fi anunțat în apropierea reunirii echipei naționale, programată pentru 20 septembrie, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

Cei 48 de jucători aflați pe lista lui Hagi

Suporteri echipa națională

Sursă foto: Facebook

Portari

Ionuț Radu – Celta Vigo, Spania (9/0) Otto Hindrich – Legia Varșovia, Polonia (2/0) Valentin Cojocaru – Pogon Szczecin, Polonia (0/0) Laurențiu Popescu – Universitatea Craiova (0/0) Ștefan Târnovanu – FCSB (5/0)

Fundași

Andrei Rațiu – Rayo Vallecano, Spania (38/2) Tony Strata – Vitória Guimarães, Portugalia (1/0) Deian Sorescu – Gaziantep, Turcia (25/0) Radu Drăgușin – Fiorentina, Italia (30/1) Andrei Coubiș – Lincoln City, Anglia (3/0) Bogdan Racovițan – Raków, Polonia (5/0) Alexandru Pașcanu – FC Rapid 1923 (1/0) Virgil Ghiță – Hannover 96, Germania (10/1) Andrei Burcă – Yunnan Yukun, China (46/1) Matei Ilie – Kasımpașa, Turcia (2/0) Nicușor Bancu – Universitatea Craiova (52/2) Andrei Borza – Çorum, Turcia (2/0) Lisav Eissat – Bristol City (4/0) Raul Opruț – Dinamo (5/0)

Mijlocași

Tudor Băluță – Universitatea Craiova (14/0) Vladimir Screciu – Universitatea Craiova (8/0) Marius Marin – Al Nasr, Emiratele Arabe Unite (35/0) Andrei Mărginean – Dinamo (0/0) Răzvan Marin – AEK Atena, Grecia (75/12) Nicolae Stanciu – Dalian Yingbo, China (87/15) Marius Corbu – Ferencváros, Ungaria (0/0) Cătălin Cîrjan – Dinamo (2/0) Vlad Dragomir – Pafos, Cipru (8/0) David Matei – Universitatea Craiova (2/0) Alexandru Cicâldău – Universitatea Craiova (39/4) Constantin Grameni – FC Rapid 1923 (0/0)

Atacanți

Dennis Man – PSV, Țările de Jos (45/11) Darius Olaru – Union Saint-Gilloise, Belgia (28/0) Olimpiu Moruțan – FC Rapid 1923 (18/1) Alexandru Dobre – FC Rapid 1923 (7/0) David Miculescu – FCSB (8/0) Ianis Hagi – Alanyaspor, Turcia (54/8) Florin Tănase – Omonia, Cipru (28/5) Valentin Mihăilă – Çaykur Rizespor, Turcia (36/5) Ștefan Baiaram – Universitatea Craiova (6/1) Rareș Ilie – Mantova, Italia (0/0) Ianis Stoica – Estrela Amadora, Portugalia (0/0) Florinel Coman – Al-Gharafa, Qatar (22/3) Denis Drăguș – FCSB (28/7) Louis Munteanu – D.C. United, SUA (6/3) Daniel Bîrligea – Frosinone, Italia (9/2) Denis Alibec – Farul Constanța (45/6) Alexandru Musi – Dinamo (0/0)

Cifrele trecute în paranteză reprezintă selecțiile și golurile marcate pentru echipa națională.

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Programul meciurilor:

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România, Strawberry Arena

Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina, Arena Națională – fără spectatori

Vineri, 2 octombrie: Polonia – România, Stadion Narodowy

Luni, 5 octombrie: România – Suedia, Arena Națională

Lotul definitiv pentru această acțiune va fi stabilit înaintea reunirii programate la Mogoșoaia, pe 20 septembrie.

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