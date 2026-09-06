Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lista preliminară de jucători luați în calcul pentru primele meciuri ale României din Liga Națiunilor. Lista cuprinde 48 de fotbaliști, atât de la cluburi din străinătate, cât și din campionatul intern.

Lotul final va fi anunțat în apropierea reunirii echipei naționale, programată pentru 20 septembrie, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

Portari

Ionuț Radu – Celta Vigo, Spania (9/0) Otto Hindrich – Legia Varșovia, Polonia (2/0) Valentin Cojocaru – Pogon Szczecin, Polonia (0/0) Laurențiu Popescu – Universitatea Craiova (0/0) Ștefan Târnovanu – FCSB (5/0)

Andrei Rațiu – Rayo Vallecano, Spania (38/2) Tony Strata – Vitória Guimarães, Portugalia (1/0) Deian Sorescu – Gaziantep, Turcia (25/0) Radu Drăgușin – Fiorentina, Italia (30/1) Andrei Coubiș – Lincoln City, Anglia (3/0) Bogdan Racovițan – Raków, Polonia (5/0) Alexandru Pașcanu – FC Rapid 1923 (1/0) Virgil Ghiță – Hannover 96, Germania (10/1) Andrei Burcă – Yunnan Yukun, China (46/1) Matei Ilie – Kasımpașa, Turcia (2/0) Nicușor Bancu – Universitatea Craiova (52/2) Andrei Borza – Çorum, Turcia (2/0) Lisav Eissat – Bristol City (4/0) Raul Opruț – Dinamo (5/0)

Tudor Băluță – Universitatea Craiova (14/0) Vladimir Screciu – Universitatea Craiova (8/0) Marius Marin – Al Nasr, Emiratele Arabe Unite (35/0) Andrei Mărginean – Dinamo (0/0) Răzvan Marin – AEK Atena, Grecia (75/12) Nicolae Stanciu – Dalian Yingbo, China (87/15) Marius Corbu – Ferencváros, Ungaria (0/0) Cătălin Cîrjan – Dinamo (2/0) Vlad Dragomir – Pafos, Cipru (8/0) David Matei – Universitatea Craiova (2/0) Alexandru Cicâldău – Universitatea Craiova (39/4) Constantin Grameni – FC Rapid 1923 (0/0)

Dennis Man – PSV, Țările de Jos (45/11) Darius Olaru – Union Saint-Gilloise, Belgia (28/0) Olimpiu Moruțan – FC Rapid 1923 (18/1) Alexandru Dobre – FC Rapid 1923 (7/0) David Miculescu – FCSB (8/0) Ianis Hagi – Alanyaspor, Turcia (54/8) Florin Tănase – Omonia, Cipru (28/5) Valentin Mihăilă – Çaykur Rizespor, Turcia (36/5) Ștefan Baiaram – Universitatea Craiova (6/1) Rareș Ilie – Mantova, Italia (0/0) Ianis Stoica – Estrela Amadora, Portugalia (0/0) Florinel Coman – Al-Gharafa, Qatar (22/3) Denis Drăguș – FCSB (28/7) Louis Munteanu – D.C. United, SUA (6/3) Daniel Bîrligea – Frosinone, Italia (9/2) Denis Alibec – Farul Constanța (45/6) Alexandru Musi – Dinamo (0/0)

Cifrele trecute în paranteză reprezintă selecțiile și golurile marcate pentru echipa națională.

Echipa națională a României va disputa patru partide în prima fereastră FIFA din Liga Națiunilor.

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România, Strawberry Arena

Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina, Arena Națională – fără spectatori

Vineri, 2 octombrie: Polonia – România, Stadion Narodowy

Luni, 5 octombrie: România – Suedia, Arena Națională

Lotul definitiv pentru această acțiune va fi stabilit înaintea reunirii programate la Mogoșoaia, pe 20 septembrie.