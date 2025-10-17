Explozie în Rahova. ANRE susține că sigiliul de gaze fusese rupt cu puțin timp înainte de deflagrație

ANRE anunță că sigiliul instalației de gaze de la blocul din Rahova, unde trei persoane au murit, fusese rupt cu doar câteva minute înainte de explozie. Distrigaz confirmă intervenția din ziua anterioară și sistarea alimentării. Autoritatea a declanșat un control amplu la operatorul de distribuție.

Explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie 2025, într-un bloc din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei, ar fi fost precedată de o intervenție la sistemul de gaze, soldată cu un detaliu crucial: sigiliul pus de echipa Distrigaz Sud Rețele fusese rupt.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE), la ora 9:30 – cu doar câteva minute înainte de deflagrație – o echipă a furnizorului de gaze a constatat că sigiliul care blocase electrovalva de alimentare era distrus.

La scurt timp după această constatare, etajele 5 și 6 ale blocului de pe strada Petre Ispirescu au sărit în aer, provocând moartea a trei persoane și rănirea gravă a altor 13.

Conform comunicatului ANRE, situația s-a derulat în doar 24 de ore, iar incidentul ridică serioase semne de întrebare asupra securității instalației de gaze.

Pe 16 octombrie, în urma unei sesizări venite din partea locatarilor, operatorul de distribuție a sistat alimentarea cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva și sigilând ulterior instalația. Măsura fusese luată ca urmare a suspiciunii de scurgeri de gaze în imobil.

A doua zi dimineață, pe 17 octombrie, o nouă sesizare a fost transmisă către Distrigaz. O echipă tehnică a fost trimisă la fața locului și a descoperit că sigiliul aplicat anterior era rupt. Conform raportului operatorului, momentul constatării este înregistrat la ora 09:30.

„La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, se arată în comunicatul oficial al ANRE.

În același interval orar, la ora 09:18, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), ISU București-Ilfov a activat Planul Roșu de intervenție, mobilizând echipaje de pompieri, ambulanțe și unități de descarcerare în zona afectată.

În urma tragediei, președintele ANRE, George Niculescu, a dispus un control de urgență la operatorul de distribuție Distrigaz Sud Rețele, pentru a verifica dacă procedurile de intervenție și securizare a instalației au fost respectate.

„Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum”, se arată în comunicat.

Echipele de control ANRE se află în prezent pe teren și urmează să stabilească dacă sigilarea electrovalvei a fost făcută conform procedurilor și dacă există indicii că aceasta ar fi fost manipulată intenționat.

Autoritatea de reglementare a transmis un mesaj de compasiune familiilor afectate, dar și o garanție că ancheta va fi dusă până la capăt:

„ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor care au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din cartierul Rahova. Echipele de control se află pe teren pentru a verifica toate aspectele legate de intervenția operatorului de distribuție și de firmele care au efectuat verificările tehnice ale instalației.”

Surse apropiate anchetei susțin că una dintre pistele principale vizează o posibilă redeschidere neautorizată a alimentării cu gaze.

Este posibil ca o persoană din bloc să fi încercat să repornescă sistemul după ce fusese oprit, rupând sigiliul aplicat de Distrigaz. O simplă scânteie electrică – provenită de la un frigider, un întrerupător sau un bec – ar fi fost suficientă pentru a declanșa explozia.

În prezent, ISU, IGSU și Poliția Capitalei efectuează investigații tehnice și penale pentru a stabili responsabilitatea exactă.

Explozia din Rahova a curmat trei vieți, între care o femeie însărcinată de 24 de ani, și a rănit grav 13 persoane, inclusiv doi copii.

Etajele 5 și 6 ale blocului de opt niveluri au fost complet distruse, iar structura de rezistență este grav afectată. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat că blocul are risc major de prăbușire și nu mai poate fi locuit.

„Cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au dat deja primul verdict: blocul este cu risc de colaps. Zona este complet evacuată și va rămâne închisă până la o decizie finală”, a declarat Arafat la Digi24.

Primăria Capitalei, prin primarul interimar Stelian Bujduveanu, a anunțat că va pune la dispoziția familiilor afectate locuințe de necesitate, iar în caz de nevoie, municipalitatea va acoperi chirii temporare.