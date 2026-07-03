Uniunea Europeană a sancționat șase cetățeni ruși în cazul morții lui Aleksei Navalnîi

Consiliul Uniunii Europene a anunțat vineri sancțiuni împotriva a șase cetățeni ruși suspectați că au fost implicați în dezvoltarea unei toxine identificată în probe prelevate din corpul opozantului Aleksei Navalnîi după moartea acestuia prin otrăvire. Măsurile includ înghețarea activelor, interdicții de călătorie și blocarea accesului la fonduri, potrivit EFE.

Uniunea Europeană a decis să impună măsuri restrictive împotriva a șase cetățeni ruși pe care îi suspectează că au avut un rol în dezvoltarea unei toxine descoperite în probe recoltate din corpul liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi după decesul acestuia.

Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, persoanele vizate sunt suspectate că au contribuit la dezvoltarea toxinei epibatidină, cunoscută și sub denumirea de „toxina broaștei săgeată”. Instituția a arătat că această substanță a fost „foarte probabil” cauza morții lui Navalnîi.

Lista sancțiunilor îi include pe șase cercetători și oameni de știință din domeniul militar.

Printre aceștia se află Igor Babkin, șeful laboratorului din cadrul Centrului Științific Signal (SC Signal), instituție în care au activat o parte dintre persoanele vizate.

De asemenea, pe listă figurează Irina Dereviaghina, analistă în cercetare chimică la Institutul de Stat de Cercetare pentru Chimie Organică și Tehnologie din Rusia, institut care face parte din programul rus de arme chimice.

Sancțiunile îl vizează și pe Mihail Guțaliuk, șeful unui departament din cadrul Academiei Militare Ruse de Apărare Radiologică, Chimică și Biologică.

Consiliul Uniunii Europene a anunțat că persoanelor incluse pe lista sancțiunilor le sunt blocate activele și le este interzis să primească, direct sau indirect, fonduri sau alte resurse financiare. Totodată, acestea nu vor mai putea călători pe teritoriul Uniunii Europene.

În urma acestei decizii, lista măsurilor restrictive ale Uniunii Europene privind utilizarea și proliferarea armelor chimice cuprinde 31 de persoane și șase entități.

Uniunea Europeană și-a reafirmat angajamentul de a combate proliferarea și utilizarea armelor chimice și de a susține aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și utilizării armelor chimice, precum și distrugerea acestora.