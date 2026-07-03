România a încheiat perioada cu un deficit de 5,3 miliarde de euro, al doilea cel mai ridicat din Uniunea Europeană, fiind depășită doar de Grecia, a anunțat Eurostat în cadrul unui raport care arată datele privind contul curent al statelor membre în primul trimestru din 2026.

Datele publicate de Oficiul European de Statistică arată că România se numără printre statele membre care au raportat cele mai mari deficite de cont curent în primele trei luni ale anului.

Cu un deficit de 5,3 miliarde de euro, România ocupă locul al doilea în clasamentul european, după Grecia, care a înregistrat un deficit de 6,6 miliarde de euro.

În același clasament urmează Croația, cu un deficit de 3,4 miliarde de euro, și Bulgaria, cu 2,4 miliarde de euro.

Eurostat arată că zece state membre au raportat deficit de cont curent în primul trimestru din 2026, în timp ce alte 16 au înregistrat excedent. Pentru Franța nu au fost disponibile date.

La polul opus se află Germania, care a raportat cel mai mare excedent de cont curent din Uniunea Europeană, de 61,8 miliarde de euro.

Țările de Jos au înregistrat un excedent de 26,3 miliarde de euro, urmate de Irlanda, cu 17,4 miliarde de euro.

Pe lista statelor cu cele mai mari excedente se mai regăsesc Danemarca, cu 9,2 miliarde de euro, Spania, cu 8,9 miliarde de euro, Suedia, cu 8,8 miliarde de euro, și Austria, cu 7,3 miliarde de euro.

La nivelul Uniunii Europene, excedentul de cont curent a ajuns la 113,4 miliarde de euro în primul trimestru din 2026, echivalentul a 2,4% din PIB.

În trimestrul anterior, excedentul fusese de 99,2 miliarde de euro, reprezentând 2,1% din produsul intern brut. Comparativ cu ultimele trei luni din 2025, excedentul aferent schimburilor de bunuri a scăzut de la 89 miliarde la 66,7 miliarde de euro.

În schimb, excedentul din sectorul serviciilor a crescut de la 43,9 miliarde la 52,1 miliarde de euro.

În aceeași perioadă, soldul veniturilor primare a trecut de la un deficit de 4,3 miliarde de euro la un excedent de 25,3 miliarde de euro, în timp ce deficitul veniturilor secundare s-a adâncit de la 29,4 miliarde la 30,7 miliarde de euro.

Datele Eurostat arată că Uniunea Europeană a înregistrat cele mai mari excedente de cont curent în relația cu Regatul Unit, de 72,8 miliarde de euro.

Au mai fost raportate excedente în relația cu Elveția, de 38,7 miliarde de euro, Brazilia, de 11,1 miliarde de euro, Canada, de 10,1 miliarde de euro, Hong Kong, de 6,9 miliarde de euro, Rusia, de 3,5 miliarde de euro, și Japonia, de 3,2 miliarde de euro.

Cele mai mari deficite au fost consemnate în relația cu China, de 66,3 miliarde de euro, urmată de Statele Unite, cu 15,8 miliarde de euro, centrele financiare offshore, cu 1,5 miliarde de euro, și India, cu 1,1 miliarde de euro.