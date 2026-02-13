International

Shein va avea magazine fizice în Franța. Cinci orașe vor găzdui produsele gigantului chinez din 18 februarie 2026

Shein va avea magazine fizice în Franța. Cinci orașe vor găzdui produsele gigantului chinez din 18 februarie 2026Shein. Sursa foto: X.com
Gigantul chinez al modei rapide Shein va fi prezent, începând de miercuri, 18 februarie 2026, în cinci magazine din provincie administrate de compania SGM, proprietarul BHV. Orașele vizate sunt Dijon, Reims, Grenoble, Angers și Limoges.

Anunțată în mai multe rânduri și amânată anterior, extinderea companiei chineze în rețeaua de magazine fizice devine acum concretă. Proiectul marchează o etapă importantă pentru platforma de e-commerce, cunoscută pentru vânzările online și prețurile reduse.

În schimb, în Le Mans și Orléans, produsele Shein nu vor fi introduse deocamdată. Reprezentanții magazinelor invocă lipsa spațiului necesar pentru amenajarea zonelor dedicate brandului.

Îngrijorări în rândul angajaților după dezvoltarea Shein

Intrarea Shein în magazinele din provincie a generat reacții în rândul angajaților și sindicatelor. Confederația CFDT a transmis că există îngrijorări legate de viitorul acestor unități comerciale și de impactul asupra locurilor de muncă.

Modificări esențiale în contractele românilor după digitalizarea ANAF. Cum vor fi taxate colaborările part-time
Suma alocată de România pentru sprijinul Ucrainei: Sprijinul nu a fost acordat direct autorităților de la Kiev

De mai multe luni, perspectiva colaborării cu platforma globală de e-commerce a ridicat semne de întrebare privind strategia comercială și stabilitatea magazinelor BHV din afara Parisului.

În noiembrie anul trecut, angajații magazinului BHV din Angers, fost Galeries Lafayette, descriau situația drept incertă. „Climatul este anxiogen”, declara atunci o salariată, în contextul retragerii unor branduri importante din ofertă.

Shein Paris

Shein, Paris / sursa foto: captură video

Critici politice și dezbatere despre fast fashion

Prezența Shein pe piața franceză a devenit și un subiect politic. În noiembrie, peste 80 de deputați au cerut interzicerea brandului în Franța, într-un apel publicat în presa franceză.

Parlamentarii au criticat modelul economic al companiei, considerându-l „cea mai brutală formă a fast fashion-ului”. Aceștia au susținut că Shein „distruge planeta, locurile de muncă și sănătatea consumatorilor” și reprezintă „o catastrofă ecologică”.

Criticile se înscriu într-o dezbatere mai largă la nivel european privind impactul industriei modei ultra-rapide asupra mediului și asupra economiilor locale.

Popularitatea platformelor de modă ultra-rapidă

În pofida controverselor, popularitatea acestor platforme rămâne ridicată. Potrivit unui barometru al Institutului Francez al Modei, publicat pe 12 februarie și citat de AFP, aproximativ 38% dintre consumatorii francezi au cumpărat haine de pe platforme de modă ultra-efemeră precum Shein, Temu sau AliExpress în 2025.

Principalele motive invocate de cumpărători sunt prețurile foarte mici, varietatea produselor și disponibilitatea unei game largi de mărimi.

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
