O decizie a Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), prin care fusese anulată licitația pentru Platforma Națională de Interoperabilitate, a fost desființată definitiv de instanță. Potrivit unui comunicat transmis de fostul șef al ADR, Dragoș-Cristian Vlad, instituția este obligată să continue procedura inițială, să finalizeze evaluarea ofertelor și să emită un nou raport.

Dragoș-Cristian Vlad susține că instanța a anulat Decizia președintelui ADR nr. 287 din 15 mai 2026, raportul procedurii și comunicarea prin care fusese anulată licitația pentru Platforma Națională de Interoperabilitate.

„Propaganda s-a oprit în instanță. ADR este obligată să repare ceea ce a blocat!”, transmite el.

Potrivit acestuia, hotărârea obligă Autoritatea pentru Digitalizarea României să revină la procedura inițială și să evalueze ofertele deja depuse.

În comunicat, fostul șef al ADR face referire la declarațiile făcute în luna mai de Oana Gheorghiu, Irineu Darău și Aurel-Cătălin Giulescu, care vorbeau despre „abateri flagrante”, „achiziții nelegale”, „practici toxice” și încălcarea Legii nr. 500/2002.

El susține că actul administrativ fundamentat pe aceste acuzații a fost desființat de instanță.

„Aceasta este realitatea juridică. Restul a fost propagandă!”, afirmă fostul președinte al ADR.

Fostul șef al Autorității pentru Digitalizare susține că plângerea penală formulată împotriva sa pe 20 mai a fost prezentată de ADR drept o continuare a demersurilor începute prin Decizia nr. 287. Acesta subliniază însă că anularea deciziei administrative nu înseamnă soluționarea dosarului penal.

„Hotărârea nu soluționează dosarul penal, dar lovește direct în fundamentul administrativ și în acuzațiile publice folosite pentru justificarea plângerii. O sesizare penală nu este o probă și nu este o condamnare!”, se arată în comunicat.

Dragoș-Cristian Vlad amintește și de Decizia nr. 294, emisă la 20 mai de Aurel-Cătălin Giulescu, prin care erau anunțate noi demersuri pentru o altă procedură.

Potrivit acestuia, instanța a stabilit că ADR trebuie să continue procedura existentă, nu să reia de la zero procesul de achiziție.

„Instanța a stabilit însă contrariul: ADR nu trebuie să inventeze un nou început, ci să continue procedura existentă și să evalueze ofertele deja depuse”, afirmă acesta.

Fostul președinte al ADR susține că Platforma Națională de Interoperabilitate reprezintă un proiect strategic, care beneficiază de bază legală, finanțare europeană, avize tehnice și control ex-ante din partea ANAP.

Acesta solicită conducerii ADR să pună în aplicare hotărârea instanței și precizează că nu cere desemnarea unui câștigător, ci evaluarea ofertelor potrivit procedurilor legale.

„Solicit conducerii ADR să respecte imediat hotărârea definitivă, fără alte întârzieri și artificii administrative. Nu cer desemnarea unui câștigător. Cer evaluarea legală, transparentă și profesionistă a ofertelor”, a arătat el .

Dragoș-Cristian Vlad a fost înlocuit la începutul lunii mai din funcția de președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, Aurel-Cătălin Giulescu fiind numit în locul său.

La acel moment, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susținea într-o postare pe Facebook că schimbarea ar fi avut motive politice.

„Ne întoarcem la veșnica problemă: când ceva performează, înlocuim doar pentru că nu e din “gașca noastră”. Restul e zgomot”, afirma Bogdan Ivan.

Acesta a susținut că schimbarea nu ar fi fost legată de activitatea profesională a lui Dragoș Vlad, ci de presiunile politice exercitate asupra sa.

„Dragoș Vlad, Șeful ADR nu a fost schimbat pentru ca nu a livrat. Ci pentru că nu “a jurat credință #Rezist”!”, mai spunea acesta.