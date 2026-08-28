Un scandal legat de pășunile comunale a izbucnit în comuna Mihăești din județul Argeș. Mai mulți fermieri susțin că au rămas fără posibilitatea de a-și duce animalele la pășunat, după o licitație despre care afirmă că ar fi fost viciată. Oamenii acuză că unele suprafețe ar fi ajuns la persoane care nu dețin animale sau care ar avea efective doar în acte. O echipă România TV a mers în Mihăești și a filmat cu o cameră ascunsă discuțiile despre modul în care s-ar fi desfășurat licitația.

Pentru localnicii care cresc animale, accesul la islaz este esențial. O parte dintre fermieri spun că au fost nevoiți să își ducă animalele în alte zone pentru a le putea hrăni.

„Acestea sunt vacile noastre… restul dintre ele le-am dus la munte pentru că n-avem unde să le pășunăm. N-avem de unde să le dăm mâncare și am decis să ținem doar o mică parte din ele acasă, cele pe care le mulgem. După ce că e secetă și e vremea așa cu e… n-avem unde să le ducem să pască, domnule! Ce putem să facem în situația asta? Cred că vor să ne distrugă pe noi ca fermieri! Toți vor să ne distrugă!”, a declarat femeia.

Fermierii susțin că distribuirea suprafețelor de pășune nu i-ar fi avantajat pe cei care cresc efectiv animale în comună.

Oamenii reclamă că anumite persoane care nu au vite sau oi ar fi obținut suprafețe de islaz, în timp ce crescătorii de animale ar fi rămas fără pășune.

„Fiecare care n-are vite a luat islazurile! Nouă nu ne-a dat! N-a vrut să ne dea! Alții care n-au… le-a luat! Unii care-au licitat n-au vite! Nicio vită! N-au nimic, nimic…”.

Unul dintre fermierii care au participat la procedură reclamă o situație și mai gravă. Acesta susține că oferta depusă de fiul său ar fi fost modificată după deschiderea documentelor.

Bărbatul povestește că, inițial, în ofertă fusese trecută o sumă de 250 de milioane de lei vechi, la care se adăugau alte 5 milioane. După încheierea procedurii, acesta spune că a fost sunat de viceprimarul localității și chemat înapoi.

„Ne-am dus la licitație… Băiatul meu a greșit. A scris acolo 250 de milioane plus 5 milioane. Și ei trebuia să facă socoteala! Și ei trebuia să facă socoteala că atâta vine! După aia, la o jumătate de oră mă sună vicele.. «Spune-i băiatului tău să vină înapoi, că s-au greșit niște foi aici!» Păi de când am dus foile nu trebuia să le citească?!”, a arătat acesta.

Fermierul susține că oferta sa ar fi fost consemnată ulterior cu o valoare diferită față de cea depusă inițial.

Potrivit informațiilor prezentate în material, pentru o suprafață de 25,8 hectare oferta inițială ar fi fost de 988 de lei pe hectar. Ulterior, în raportul comisiei ar fi apărut o valoare de 250 de lei pe hectar.

Situația ar fi făcut ca suprafața să fie câștigată de un alt participant, care ar fi oferit o sumă considerabil mai mică decât oferta reclamată de fermier.

Diferența dintre cele două valori este una importantă, motiv pentru care fermierii cer explicații cu privire la modul în care au fost întocmite documentele licitației și la condițiile în care acestea au fost modificate, dacă acuzațiile se confirmă.

În discuția filmată cu camera ascunsă, viceprimarul din Mihăești este întrebat despre verificarea animalelor declarate de cei care solicită pășune.

Dialogul surprins de România TV arată că autoritatea locală se bazează pe documentele eliberate de medicii veterinari.

„- La licitație îți cere de la doctorul veterinar să-i aduci… dacă omul îți aduce absolut tot, că are 200 de animale… – Și dacă minte? – Dacă minte e treaba lui! Când mă duc eu aduce de la vecini și găsesc 200 de oi! Nu? Asta e România! Ce, nu știți prea bine cum e în România? Ce, trăim în altă țară?”

Localnicii susțin că problema nu este doar lipsa pășunilor, ci și modul în care au fost atribuite suprafețele. Pentru crescătorii de animale, pierderea accesului la islaz înseamnă costuri suplimentare pentru hrană și, în unele cazuri, transportul animalelor în alte zone.