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Ce avantaje au mamele la pensionare și cine poate ieși mai devreme din câmpul muncii

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Ce avantaje au mamele la pensionare și cine poate ieși mai devreme din câmpul munciiMame. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Femeile care au crescut copii pot beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare, potrivit legislației aflate în vigoare. Facilitatea se aplică exclusiv în cazul pensiei pentru limită de vârstă și este acordată în funcție de numărul de copii, cu condiția îndeplinirii stagiului complet de cotizare, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Vârsta standard de pensionare scade cu până la trei ani și șase luni în cazul mamelor care au crescut mulți copii

Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în raport cu numărul de copii pe care i-a crescut mama. Astfel, pentru un copil, reducerea este de șase luni, pentru doi copii de un an, iar pentru trei copii de un an și șase luni.

În cazul femeilor care au patru copii, vârsta de pensionare scade cu doi ani, pentru cinci copii cu doi ani și șase luni, pentru șase copii cu trei ani, iar pentru șapte copii cu trei ani și șase luni.

calcul pensie

Sursa foto: dreamstime.com

Mamele trebuie să îndeplinească mai multe condiții

Pentru a beneficia de această facilitate, femeile trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare în sistemul public de pensii. Reducerea nu se aplică altor categorii de pensii, ci doar în cazul pensionării pentru limită de vârstă.

Totodată, legea prevede condiții privind creșterea copiilor. Copiii biologici trebuie să fi fost crescuți până la împlinirea vârstei de 16 ani, iar în cazul adopției, copilul trebuie să fi fost crescut în familie timp de cel puțin 13 ani.

Dosarul de pensionare trebuie să includă documentele justificative

Pentru acordarea reducerii vârstei de pensionare, solicitantele trebuie să depună documente care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Dosarul trebuie să conțină certificatele de naștere ale copiilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă de adopție. De asemenea, este necesară o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că aceștia au fost crescuți în condițiile prevăzute de legislație.

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