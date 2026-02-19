Magazinele din Franța introduc sisteme cu inteligență artificială pentru a reduce furturile. Soluția, într-o zonă juridică neclară

Tot mai multe magazine din Franța introduc sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a limita furturile, din cauza creșterii pierderilor și al presiunilor economice, potrivit Euronews. Comercianții spun că aceste tehnologii au redus considerabil pierderile, însă experții atrag atenția că extinderea lor pe scară largă se află într-o zonă juridică neclară.

Software-ul bazat pe inteligență artificială urmărește mișcările clienților și semnalează gesturi precum ascunderea unui produs într-o geantă sau manipularea repetată a unor articole fără a le scana la casă. Când detectează un comportament neobișnuit, sistemul trimite angajaților un scurt clip video pentru verificare.

„Primim o alertă, care poate indica un gest ambiguu sau clar suspect. Cel mai frecvent, este vorba despre ascunderea produselor”, a explicat Nelson Lopes, managerul unui supermarket din Montreuil.

Comercianții spun că tehnologia le-a redus semnificativ pierderile. Proprietarul unui supermarket a declarat că pierderile s-au înjumătățit după instalarea sistemului, în condițiile în care, cu un an înainte, ajunseseră la aproape 60.000 de euro. Un farmacist din Paris plătește aproximativ 200 de euro pe lună pentru serviciu și afirmă că a economisit circa 4.000 de euro pe an, sumă echivalentă cu salariul unui agent de pază.

În prezent, Franța nu are o lege care să permită în mod explicit supravegherea comportamentală prin inteligență artificială în spațiile comerciale. Totodată, magazinele nu sunt obligate prin lege să informeze clienții că folosesc astfel de tehnologii.

Autoritatea franceză pentru protecția datelor, CNIL, a atras atenția că aceste sisteme prelucrează date personale la scară largă și că utilizarea lor în scop comercial impune un cadru legal clar.

Cu toate acestea, start-up-ul francez Veesion, unul dintre principalii furnizori ai acestei tehnologii, afirmă că a dotat între 2.000 și 3.000 de magazine din Franța cu acest sistem. Directorul companiei, Thibault David, afirmă că soluția respectă regulamentul european privind protecția datelor (GDPR) și că nu include analiză biometrică.

Pentru mulți comercianți, software-ul bazat pe inteligență artificială a devenit un instrument esențial de securitate, mai ales pe fondul creșterii costurilor de trai și al furturilor. Unii clienți spun că nu sunt deranjați de această măsură, atât timp cât datele lor nu sunt distribuite sau folosite abuziv.

În același timp, parlamentarii francezi analizează posibilitatea adoptării unui cadru legislativ care să reglementeze mai strict utilizarea inteligenței artificiale în supravegherea comercială.