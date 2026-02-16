Inteligență artificială înlocuiește artiștii. Avertismentul unei actrițe din România

Livia Taloi, actrița care o interpretează pe Ema din sitcomul ”Trăzniți în Nato”, spune că nu deloc de acord cu inteligența artificială. Pe de o parte pentru că va lăsa lumea artistică fără oameni, iar pe de alta pentru că va fura din farmecul interacțiunii umane.

Actrița a explicat că apariția AI nu este deloc în favoarea lumii artistice. Asta pentru că mulți actori vor fi înlocuiți pe calculator. ” Nu sunt pentru AI, îmi dau seama unde e AI și unde e real. Uite compozitorii, actorii or să cam stea pe bară pentru că AI-ul o să cam facă tot.

Deocamdată noi actori de teatru suntem în siguranță, dar în lumea filmului, nu știu ce să zic. Apropo de muzică și AI, în turneu în mașină, am luat de pe youtube niște piese. Și ne gândeam., ce interpretare ce voce , ce timbru, versuri, mesaj, era de fapt AI. A reprodus stilul, floricelele, interpretarea. A fost șocant”, a explicat artista.

Pe de altă parte, aceasta a explicat că spre exemplu actorii la teatru mai greșesc. Uneori îi pufnește râsul nu neapărat în ton cu scenariul. Cu toate acestea, interacțiunea cu publicul chiar și în acele momente este de neprețuit. ”Colegul nostru Emanuel Bighe, un actor talentat care avea de făcut un moment de magie cu o pătură, a fost atât de șocat că l-a pufnit râsul.

Și pe noi la fel și nu ne mai reveneam din acel râs. Un act total neprofesionist din partea noastră, dar nu s-a putut trece peste asta. Publicul a înțeles această situație și a râs cu noi. Publicul înțelege că și noi suntem oameni”, a mai spus ea.

Actrița a explicat că nici la cineva lucrurile nu sunt într-o direcție bună. ”La filmele noi le văd și le uit. Se poate întâmpla poate și că sunt foarte ocupată eu, dar poate sunt lipsite de conținut. nu au conținut, mintea mea tot alea vechi merge. Aveau situație, aveau actori, subiect care te punea pe gânduri. Aveau ceva ce te bântuie după 10-20 de ani. Acum e tehnologia asta, dar filmele parcă nu au viață”.