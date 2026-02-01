Două personalități ale televiziunii, teatrului și filmului de care ne amintim astăzi

29 ianuarie este data nașterii a două mari personalități românești. Este vorba de Tudor Vornicu, marele realizator al TVR, de la nașterera căruia se împlinește un secol și care ne-a părăsit acum aproape 37 ani. Cealaltă personalitate este actrița Oana Pellea.

Tudor Vornicu s-a născut acum un secol, la 29 ianuarie 1926, la Anghelești, astăzi în județul Vrancea. A fost descendent după mamă dintr-o familie de italieni care au venit în România la finalul secolului al XIX-lea.

Tudor Vornicu intră în presa scrisă la 22 de ani, în 1948. Scrie la Sportul Popular unde lucrează cu Max Bănuș. Apoi ajunge la „Scînteia” în 1956. Trei ani mai târziu devena Atașat Cultural al Ambasadei României la Paris. În 1960, a devenit corespondent Agerpres.

Tudor Vornicu a realizat emisiuni ca „De la A la Infinit”. A fost director al Festivalului Cerbul de Aur. A realizat numeroase programe de Revelion la Televiziunea Română. Interviurile sale au avut în prim-plan nume grele ale scenei și culturii românești. Amza Pellea, Mircea Albulescu, Jean Constantin, Ana Blandiana i-au acordat interviuri.

Oana Pellea este actrița care nu mai are nevoie de nicio prezentare. S-a născut la 29 ianuarie 1962. Este fiica marelui actor Amza Pellea și a Domnicăi Policrat. Mama Oanei a fost descendenta uneia din familiile elitiste ale Craiovei în anii săi de glorie. Actrița Oana Pellea a absolvit IATC în anul 1984, la clasa profesoarei Sanda Manu.

A absolvit în anul următor decesului fulgerător al ilustrului său tată. La aceeași clasă, au absolvit și Claudiu Istudor sau Adrian Păduraru. De la clasa Olgăi Tudorache, nume ca Radu Duda, Carmen Tănase sau Bogdan Gheoghiu i-au fost contemporani.Actrița a debutat pe scena Naționalului din Piatra Neamț, jucând acolo în intervalul 1984-1987. Din 1987 și până în 1999, actrița a jucat la Teatrul Bulandra din Capitală. Stilul său scenic, jocul au trezit aprecierea publicului amator de teatru.

Actrița Oana Pellea a fost distribuită în filme care tratatu societatea în zilele Revoluției din decembrie 1989. Sau, mă rog, a ceea ce s-a considerat a fi o revoluție. Nu pot să uit replica din filmul „Vulpe vânător” care a fost produs în 1992-1993. Oana Pellea răspunde profesoarei care spune copiilor să păstreze ramele de la tablourile din care Ceaușescu era pus pe foc: „Păstrați-le că poate punem pe altul în locul lui”.

O prestație de zile mari a avut-o n filmul Stare de fapt din 1995. A jucat aici alături de Mircea Rusu, Răzvan Vasilescu și Dan Condurache. În ambele filme, transpare lupta personajului principal contra abuzurilor Securității. Atât Irina din Vulpe Vânător cât și Alberta din Stare de fapt speră că abuzurile se vor sfârși după ce libertatea s-a obținut cu sânge vărsat de către tineri, toți nevinovați.

Vornicu a început să fie criticat în anii 80 pentru stilul său occidental într-o Românie care se închidea tot mai mult. Așa se face că sănătatea sa a avut de suferit. „Domnul Televiziune” se va stinge din viață la 2 aprilie 1989.

Actrița Oana Pellea a fost o prezență a protestelor civice mai ales din iarna anului 2017. În același timp, s-a luptat pentru pentru a restaura și a include în circuitul public casa natală a marelui Amza Pellea de la Băilești. Fără îndoială, în istoria filmului românesc, Oana Pellea are pagina ei, o pagină glorioasă.