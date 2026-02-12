International

Șomajul din SUA a scăzut la 4,3%. Numărul de angajați a crescut cu 130.000, în ianuarie

Șomajul din SUA a scăzut la 4,3%. Numărul de angajați a crescut cu 130.000, în ianuarie
Creșterea locurilor de muncă din SUA a depășit așteptările în luna ianuarie, oferind un semnal de stabilizare a pieței muncii după un an 2025 marcat de încetinire accentuată a angajărilor. În plus, șomajul a scăzut, relatează CNBC.

Potrivit datelor publicate de Biroul de Statistică a Muncii (BLS), numărul locurilor de muncă a crescut cu 130.000 în ianuarie, peste estimarea de 55.000 anticipată de analiști. Rezultatul reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de luna decembrie, când economia a adăugat 48.000 de locuri de muncă, după o ușoară revizuire negativă.

Piața muncii din SUA, pe drumul cel bun. În ce sectoare au avut loc cele mai multe angajări

Rata șomajului a scăzut la 4,3%, sub prognoza de 4,4%. Totodată, rata extinsă a șomajului (care include persoanele descurajate și pe cele care lucrează part-time din motive economice) a coborât la 8%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale față de luna precedentă.

Creșterea locurilor de muncă a fost concentrată în principal în sectorul sănătății, care a adăugat 82.000 de posturi, și în asistența socială, cu 42.000 de noi angajări. Împreună, aceste două domenii au generat aproape întreaga creștere netă. De asemenea, construcțiile au înregistrat un plus de 33.000 de locuri de muncă.

Pe de altă parte, au existat și scăderi semnificative. Numărul angajaților federali a scăzut cu 34.000, iar sectorul financiar a pierdut 22.000 de locuri de muncă.

angajati

Angajati în domeniul IT din SUA. Sursa foto: Freepik

Ce s-a întâmplat cu salariile

Pe partea salarială, câștigul mediu orar a crescut cu 0,4% în ianuarie, peste estimări, iar creșterea anuală s-a situat la 3,7%, în linie cu așteptările. Ritmul este considerat suficient pentru a susține consumul, fără a genera presiuni inflaționiste majore.

Raportul vine după un an 2025 slab, în care crearea de locuri de muncă a fost în medie de doar 15.000 pe lună. În plus, BLS a anunțat revizuiri negative semnificative pentru perioada aprilie 2024 – martie 2025, reducând datele inițiale cu 898.000 de locuri de muncă.

Reacția lui Donald Trump după datele publicate de BLS

Președintele Donald Trump a salutat cifrele, afirmând pe rețeaua Truth Social: „Cifre excelente privind locurile de muncă, mult peste așteptări!”.

El a reiterat apelul către Rezerva Federală de a reduce dobânzile, susținând că SUA ar trebui „să plătească mult mai puțin pentru obligațiunile sale” și că, fiind „cea mai puternică țară din lume”, merită „cele mai mici rate ale dobânzii”.

Donald Trump

Donald Trump, mulțumit de ultimul raport al BLS. Sursa foto: Donald Trump/Facebook

Economiștii văd datele ca pe un semn de stabilizare, nu de accelerare puternică. Raportul consolidează așteptările că Rezerva Federală va menține dobânzile neschimbate la următoarea ședință. Investitorii estimează în continuare o posibilă reducere în luna iunie.

1
