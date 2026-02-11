Primul magazin alimentar din care clienții pot pleca cu coșurile pline, gratis. Unde s-a deschis

În doar câteva ore, cetățenii dintr-un oraș important din SUA vor avea acces la un concept de retail inovator. Magazinul, care se deschide oficial pe 12 februarie 2026, va oferi, potrivit The Sun, produse alimentare gratuite celor care intră și ies cu cărucioarele pline. Se numește The Polymarket și este creat de software-ul de predicție bazat pe criptomonede Polymarket.

Potrivit companiei, magazinul fizic va fi bine aprovizionat și pregătit pentru clienți, fără a fi necesară efectuarea vreunei achiziții.

„Suntem deschiși tuturor newyorkezilor. O investiție reală, fizică, în comunitatea noastră. Marea deschidere a Polymarketului are loc pe 12 februarie, la prânz”, a postat Polymarket pe X, la începutul acestei luni.

O adresă exactă pentru The Polymarket nu a fost încă anunțată public și rămâne neclar cum va gestiona compania aglomerația, eventualele limite de produse pentru fiecare persoană sau reaprovizionarea stocurilor.

Polymarket a donat, de asemenea, 1 milion de dolari către Food Bank for NYC odată cu deschiderea magazinului, gest confirmat de organizația non-profit. Se estimează că fiecare dolar donat va asigura aproximativ trei mese locuitorilor din oraș care nu au ce mânca.

Deși există susținători și critici, oferta Polymarket pare să elimine complet de prețuri mai mici și să meargă direct la gratuitate.

Altfel, consumatorii americani continuă să se confrunte cu prețuri mai mari la alimente în 2026, conform datelor de la USDA. Se estimează că până la sfârșitul anului va exista o creștere totală de până la 2,3%.

Conform USDA, bugetul mediu lunar pentru alimente al unei gospodării cu o singură persoană este cuprins între 299 și 569 de dolari, iar pentru o familie de patru persoane, între 1.002 și 1.631 de dolari.

Medie lunară generală se situează în jurul valorii de 504 dolari, ceea ce înseamnă cheltuieli de aproximativ 6.053 dolari pe an.