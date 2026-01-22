Rețeaua austriacă BIPA a intrat în România. Unde s-a deschis primul magazin

BIPA, brandul austriac de drogherii al grupului german REWE, a intrat oficial pe piața din România prin deschiderea primului său magazin în Mega Mall București. Începând din acest an, compania își propune să deschidă anual între 20 și 25 de magazine, România devenind a treia țară din strategia sa de extindere internațională, după Austria și Croația, potrivit comunicatului emis de companie.

BIPA, brandul austriac de drogherii al grupului REWE, a intrat pe piața din România prin deschiderea primului magazin în Mega Mall București.

„Primul magazin BIPA din România al brandului austriac are o suprafaţă de aproximativ 370 de metri pătraţi, este deservit de o echipă de 14 angajaţi şi este deschis zilnic, de luni până duminică”, a mai anunțat compania.

Portofoliul companiei cuprinde peste 13.000 de articole din categoriile frumusețe, îngrijire personală, sănătate și produse pentru casă, alături de peste 25 de branduri consacrate de machiaj și marca proprie Look by BIPA. Totodată, BIPA aduce pe piața locală peste 1.500 de produse sub mărci proprii precum BI Care, BI Life, BI Kids, BI Styled, BI Home, Babywell, Look by BIPA și BI Good.

„Deschiderea primului magazin BIPA din România reprezintă un moment important pentru noi şi un pas strategic în extinderea internaţională a companiei. Ne dorim să oferim consumatorilor români un concept de drogherie modern, cu o gamă largă de produse, preţuri accesibile şi mărci proprii adaptate nevoilor lor de zi cu zi”, a declarat Martin Gaber, CEO BIPA România.

După deschiderea magazinului din Mega Mall București, BIPA vizează continuarea extinderii pe piața locală. Din 2026, compania intenționează să deschidă anual între 20 și 25 de magazine, România devenind a treia țară din strategia sa de extindere internațională, după Austria și Croația.

BIPA a fost fondată în 1980, la Viena, ca magazin de parfumuri, extinzându-și ulterior gama de produse. La 16 ani de la înființare, brandul a intrat în grupul REWE Group, iar în 2007 și-a extins operațiunile pe piața din Croația.