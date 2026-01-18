Țările în care magazinele sunt închise duminica. Regulile care limitează activitatea la final de săptămână

Într-o mare parte a Europei, sunt aplicate reguli speciale legate de muncă și odihnă, care se reflectă direct în programul magazinelor. În timp ce unele țări permit comerțul fără restricții majore, altele mențin reguli clare care duc, în mod obișnuit, la închiderea magazinelor duminica, cu excepții limitate.

În Germania, regula generală prevede că magazinele sunt închise duminica și în zilele de sărbătoare legală. Acest sistem are la bază legislația privind orarul magazinelor, iar după reforma federală din 2006, competențele au trecut în mare măsură la landuri, care stabilesc detaliile legate de program și de excepții.

În practică, cele mai întâlnite excepții sunt pentru unități care asigură servicii considerate necesare sau legate de transport: farmacii, benzinării și unele puncte de vânzare din gări ori aeroporturi.

În plus, există „verkaufsoffene Sonntage” (duminici cu magazine deschise), însă acestea sunt, de regulă, limitate ca număr și condiționate de evenimente locale sau aprobări administrative.

În Austria, regula generală este clară: punctele de vânzare trebuie să fie închise duminica și în zilele de sărbătoare legală. Autoritățile federale precizează că există derogări prevăzute de actul privind programul de funcționare, aplicabile unor tipuri de magazine considerate „speciale” (de exemplu, în aeroporturi, gări, muzee sau teatre, inclusiv duty-free).

Pe lângă aceste categorii, autoritățile locale pot aproba, în anumite situații, deschiderea magazinelor duminica, pentru perioade limitate. Pentru public, efectul este previzibil: în majoritatea orașelor și localităților, duminica este zi de pauză pentru retailul obișnuit, iar cumpărăturile se mută spre locațiile exceptate sau spre intervalele de luni–sâmbătă

Ghidurile publice destinate rezidenților arată că programul obișnuit al magazinelor este de luni până sâmbătă, iar duminica funcționează doar unele unități, în special în gări, deoarece acestea intră sub incidența unor excepții prevăzute de lege.

În Elveția, regula pornește din legislația muncii: pentru majoritatea activităților, munca duminica este interzisă, iar sectoarele care lucrează duminica intră într-un regim de excepții. Autoritățile explică acest principiu ca regulă generală, cu domenii exceptate.

În retail, consecința este bine cunoscută: cele mai multe magazine rămân închise duminica. Excepțiile vizează în special magazine mici, anumite zone turistice, plus comerțul din marile gări și aeroporturi, unde funcționarea duminica este permisă în condiții specifice. În unele cazuri, cantoanele pot autoriza deschideri limitate pe parcursul anului.

Astfel, în acest context, locuitorii sau turiștii pot face cumpărături, de regulă, până sâmbătă, iar duminica rămân disponibile mai ales punctele din nodurile de transport sau alte unități exceptate de la regulă.

Belgia este o altă țară din Europa de Vest unde funcționarea magazinelor duminica este, în general, limitată. Regula prevede ca unitățile de retail să respecte o zi săptămânală de repaus, aleasă de cele mai multe ori duminica, ceea ce face ca numeroase magazine să fie închise.

Există, însă, excepții: unele magazine alimentare mici, brutării sau florării pot funcționa, la fel ca punctele comerciale din gări și aeroporturi. În ultimii ani, autoritățile belgiene au discutat relaxarea acestor reguli, însă în 2026 practica rămâne neuniformă, iar multe lanțuri mari păstrează închiderea de duminică.