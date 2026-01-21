Acces restricționat la muzee istorice. Viena, afectată de măsurile de austeritate

Autoritățile din Viena au anunțat închiderea temporară a mai multor muzee dedicate unor compozitori celebri, precum și reducerea programului de funcționare al altor instituții culturale, ca parte a unui plan de ajustare bugetară, potrivit The Guardian.

Decizia vine în contextul în care capitala Austriei încearcă să îndeplinească obiectivele de cheltuieli publice stabilite pentru următorii ani, afectând inclusiv sectorul cultural.

Printre instituțiile vizate de aceste măsuri se numără apartamentul în care a murit Franz Schubert, locuința în care a trăit Johann Strauss, cunoscut drept autorul valsului „Dunărea Albastră”, precum și casa în care a locuit Joseph Haydn. Anunțul a fost făcut de conducerea Wien Museum, instituție publică ce administrează mai multe situri istorice din oraș.

Directorul general al muzeului, Matti Bunzl, a declarat că decizia face parte dintr-un efort general de reducere a cheltuielilor. „Cu toții trebuie să facem economii. Aceasta este realitatea în care trăim”, a afirmat acesta, subliniind caracterul generalizat al măsurilor.

Potrivit directorului financiar al instituției, Christina Schwarz, bugetul alocat muzeelor administrate de oraș va scădea de la 29,7 milioane de euro în 2025 la 28,4 milioane de euro în 2026, urmând o nouă reducere în anul 2027.

Deși muzeele afectate au, în general, costuri reduse de funcționare și personal minim, închiderea lor este estimată să dureze aproximativ doi ani.

Măsurile de austeritate nu se limitează doar la domeniul cultural. În același timp, autoritățile locale au anunțat creșterea tarifelor pentru anumite bilete de transport public, unele majorări ajungând la aproape 30%.

Apartamentul în care Franz Schubert și-a petrecut ultimele zile este deja închis de la începutul anului. Casa lui Joseph Haydn și apartamentul lui Johann Strauss urmează să fie închise începând cu data de 2 martie.

De asemenea, locul nașterii lui Schubert va fi închis din aceeași perioadă, însă în acest caz este prevăzut un proiect de redesenare a expoziției, cu redeschidere planificată pentru anul 2028, când se vor împlini 200 de ani de la moartea compozitorului.

Pe lângă închiderile temporare, mai multe muzee vor funcționa cu program redus. Printre acestea se numără Muzeul Prater, Villa Hermes, Biserica Otto Wagner, Pavilionul Curții Otto Wagner din Hietzing și Pavilionul Otto Wagner din Karlsplatz.

Deciziile au generat reacții politice la nivel național, inclusiv critici din partea Partidului Libertății din Austria (FPÖ), care a atras atenția asupra faptului că anumite festivaluri culturale, precum Wiener Festwochen, nu sunt afectate de reducerile bugetare.