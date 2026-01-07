Filarmonica din Viena a anunțat dirijorul Concertului tradițional de Anul Nou din 2027

Tradiționalul Concert de Anul Nou din 2027 va fi dirijat de Tugan Sokhiev, potrivit anunțului făcut de Filarmonica din Viena.

Colaborarea artistică dintre Filarmonica din Viena și Tugan Sokhiev a început în anul 2009, în timpul unui turneu asiatic la Seul, iar ulterior a continuat prin apariții comune la concerte cu abonament, atât la Viena, cât și în numeroase alte orașe din lume, precizează Filarmonica.

În 2025, pe lângă concertele cu abonament și un turneu european, el a dirijat Concertul de vară al Filarmonicii din Viena, precum și concertul de gală organizat la aniversarea a 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss Jr.

Într-o declarație, președintele Filarmonicii din Viena, Daniel Froschauer, a afirmat că Tugan Sokhiev este un „prieten apropiat” al orchestrei.

„Tugan Sokhiev este un prieten apropiat al orchestrei noastre, atât din punct de vedere muzical, cât și personal, încă din 2009. Primele noastre colaborări au creat rapid un puternic sentiment de încredere și înțelegere reciprocă în domeniul muzical, care de atunci s-a adâncit și s-a dezvoltat continuu. Așteptăm cu multă nerăbdare proiectele noastre viitoare și concertul de Anul Nou care va urma”, a mai spus președintele Filarmonicii din Viena.

Tugan Sokhiev, care s-a născut în anul 1977, este un dirijor rus cunoscut la nivel internațional, care a ocupat funcții de director muzical la instituții importante, precum Orchestre National du Capitole de Toulouse și Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, și a dirijat frecvent orchestre de top din Berlin, Viena și New York.

Acesta a deținut și funcția de director artistic al Teatrului Bolșoi din Moscova, din care a demisionat în 2022, fiind apreciat atât pentru repertoriul simfonic, cât și pentru cel de operă. Sokhiev a susținut mai multe concerte și în România, ultima dată în 2023, la Festivalul Enescu.