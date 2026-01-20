Harta detaliată a străzilor din București care rămân fără căldură până pe 23 ianuarie

Furnizarea căldurii în București a fost din nou amânată, după ce Compania Municipală Termoenergetica a prelungit perioada de „echilibrare a sistemului” cu încă patru zile.

Pe platforma companiei, termenul a fost mutat din 19 ianuarie în 23 ianuarie, în timp ce pe aceeași pagină continuă să apară o situație pe care mulți locatari o descriu drept contradictorie: pe hartă, majoritatea imobilelor sunt marcate cu verde, adică „funcționarea este normală”, dar în lista detaliată aceleași zone apar ca deficitare, cu mențiunea „se efectuează manevre de echilibrare termică/hidraulică”.

Datele publicate de CMTEB indică explicit, pentru mai multe puncte termice, că există „deficiență ACC/INC” în contextul manevrelor de echilibrare hidraulică, inclusiv cu actualizări de status datate 23.01.2026, ora 23:30.

În sistemul de termoficare al Capitalei, „echilibrarea” înseamnă, în practică, manevre prin care se ajustează debitele și presiunile pentru ca agentul termic să ajungă cât mai uniform în rețea. În această perioadă, compania semnalează că efectuează manevre de echilibrare hidraulică în urma creșterii debitului, iar efectul vizibil pentru utilizatori poate fi o încălzire neuniformă, întreruperi temporare sau parametri sub nivelul considerat normal.

Problema care irită locatarii este că, în paralel cu termenul amânat, interfața publică poate crea impresia de normalitate pe hartă, în timp ce lista tehnică descrie deficite și intervenții în desfășurare. Situația a fost semnalată public și în presa centrală, care a arătat că pe site apar concomitent marcaje verzi și mențiuni despre imobile deficitare.

În datele afișate, apar puncte termice și artere cunoscute din sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6. Pentru o parte dintre zone, statusul este descris prin „manevre de echilibrare”, iar în alte cazuri apar opriri pentru „remediere avarie circuit primar”.

Mai jos este lista de imobile fără căldură, în forma în care a fost comunicată în informațiile transmise, organizată narativ pe sectoare și puncte termice.

În Sectorul 1, la punctul termic Beller Bitolia, sunt menționate 11 blocuri/imobile: Str. N. Constantinescu bl. 9, 11, 11A; Str. Lt. D. Darian bl. 11B, 23; Str. Lt. Radu Beller bl. 20, 22; Str. Gen. Andrei Popovici bl. 6, 1+1B; Str. Ștefan Protopopescu bl. 24; Str. Puțul lui Zamfir bl. 20A.

În Sectorul 2, la punctul termic Județului, sunt menționate 6 blocuri/imobile pe Str. Județului bl. 18, 19, 20, 17, 20 NOU și Bld. Lacul Tei bl. 19 NOU. La punctul termic 5 Lacul Tei, sunt 12 blocuri/imobile: Str. Tuzla bl. 11, 11A; Str. Grigore C. Moisil bl. 9, 10, 8, 6A, 6; Bld. Lacul Tei bl. 5A2, 5, 5A1, 4, 6B. La punctul termic Ion Maiorescu, sunt 4 blocuri/imobile: Șos. Mihai Bravu bl. P21-21A, P22, P22A, P23-24. La punctul termic Liceul Iulia Hasdeu, sunt menționate 3 blocuri/imobile pe Bld. Ferdinand I.

La punctul termic 2 Colentina, sunt 20 blocuri/imobile: Str. Ion Alexe imob. nr. 1, 2, 3, 4, 7; Str. Mașina de Pâine bl. OD32A, OD32B, OD55, OD36, OD59A, R31; Șos. Ștefan cel Mare bl. 34Bis; Str. Baniței bl. OD59B+C; Șos. Colentina R27, OD40, 34, 33A, 33B, 33C, OD56. La punctul termic 8 Doamna Ghica, sunt 3 blocuri/imobile pe Str. Pâncota bl. 11 Nord, 12 Nord, 13 Nord. La punctul termic 6 Moșilor, sunt 8 blocuri/imobile: Str. Cercului bl. 5-7; Calea Moșilor bl. 9, 3, 1Bis, 1 (nr. 145), 11, 11B, 15; 1 (nr. 189). La punctul termic 3 Petricani, sunt 12 blocuri/imobile: Str. Doamna Ghica bl. 2, 3, 3A sc. A; Str. Ion Berindei bl. 1 sc. A, B, C și 1 sc. D; Str. Luntrei bl. 7, 8A, 8B, 10; Str. Lăptari Tei bl. 4 și 3A sc. B; Str. Ripiceni bl. 11, 12, 6, 9, 5. La punctul termic P8 Foișor, este menționat 1 bloc/imobil pe Șos. Mihai Bravu P8.

La punctul termic 4 Cheile Zănoagei, sunt 26 blocuri/imobile: Str. Alexandru cel Bun bl. T61, T50 sc. 1; Str. Deleni bl. T69, T65, T63, T66, T74, T64; Str. Grigore Ionescu bl. T71, T75, T72, T59, T60, T73; Str. Maica Domnului bl. T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 sc. 2; Str. Oteșani bl. T70, T68, T67, T62. La punctul termic 4 Colentina, sunt 12 blocuri/imobile: Str. Mașina de Pâine bl. OD23; Str. Ion Berindei bl. S22, OD19, OD47; Str. Oteșani bl. OD53A, OD52-54; Str. Teiul Doamnei bl. 10; Șos. Colentina bl. R49, OD42, R15, OD43, R48. La punctul termic Nada Florilor, sunt 7 blocuri/imobile: Str. Nada Florilor bl. 6, 6 Carpați, 2, 1; Str. Brașoveni bl. 5; Str. Ripiceni bl. 4, 3. La punctul termic 5 Colentina, sunt 18 blocuri/imobile: Aleea Petre Antonescu bl. OD51; Str. Ion Berindei bl. 60, 3, OD18, OD21B, OD21A, OD17, OD16, OD21C, 20; Șos. Colentina bl. 59, OD44, OD18, R12, OD46, R14, R11, R13, OD45, 83. La punctul termic 13 Lacul Tei, sunt 11 blocuri/imobile: Str. Grigore C. Moisil bl. 13B, 7B, 7; Bld. Lacul Tei bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr. 89-91, 77; Str. Opanez bl. 15B. La punctul termic P10 Foișor, este menționat 1 bloc/imobil pe Str. Oborul Nou P10.

La punctul termic 1 Teiul Doamnei, sunt 27 blocuri/imobile: Str. Nada Florilor bl. 14, 13, 5; Str. Petre Antonescu bl. 11, 12, 23, 24, 26, 25; Str. Brașoveni bl. 15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3; Str. Lăptari Tei bl. 6; Str. Teiul Doamnei bl. 8, 9, 10, 21, 22, 1, 2. La punctul termic 3 Fundeni, sunt 17 blocuri/imobile: Str. Maior Vasile Băcilă bl. 33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A; Str. Pescarilor bl. 36; Str. Răscoala 1907 bl. 31; Str. Radovanu bl. 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45. La punctul termic 2 Cheile Zănoagei, sunt 23 blocuri/imobile: Str. Alexandru cel Bun bl. T21A, T19A, T16, T18, T17A, T21B, T17B, T19B, T20, T22; Str. Cristea Mateescu bl. T15C, T15A, T15B; Str. Grigore Ionescu bl. T26, T14, T13, T28, T27, T25; Str. Oteșani bl. T23A, T24A, T24, T23B. La punctul termic 3 Cheile Zănoagei, sunt 8 blocuri/imobile: Str. Berechet bl. T31A; Str. Inginerilor Tei bl. T31B, T30C, T30B, T30A; Bld. Ghica Tei bl. T32, T33; Str. Oteșani Cămin C7 (bl. T29). La punctul termic 2 Teiul Doamnei, sunt 18 blocuri/imobile: Str. Alexandru cel Bun bl. 35, 42; Str. Cristea Mateescu bl. 35, 34; Str. Petre Antonescu bl. 28, 29; Str. Grigore Ionescu bl. 43, 44; Bld. Ghica Tei bl. 41, 40; Str. Teiul Doamnei bl. 33, 32, 31, 39, 38, 37, 36, 27; Str. Sânzieni bl. 30. La punctul termic P7A Foișor, este menționat 1 bloc/imobil pe Șos. Mihai Bravu P7A.

În aceeași zonă sunt menționate și punctele termice D5 Mihai Bravu, 6 Pantelimon, 18 Pantelimon, 22 Pantelimon, 20 Pantelimon, 10 Pantelimon, 5 Socului, 8 Pantelimon, 1 Republicii, Chiristigii, H1 Victor Manu, 2 Voiniceni, 1 Socului, U2 Avrig, P16 Mihai Bravu, 1 Dimitrov, 23 Baicului, 13 Pantelimon, fiecare cu liste de străzi și blocuri, conform informațiilor transmise în mesajul inițial.

În Sectorul 3, apar puncte termice precum 9C4/2 parțial pe Str. Lotrioara bl. V32, V30, V31 și 21 Foișor cu 17 blocuri/imobile pe străzile Vlaicu Vodă, Vlad Dracul, Vasile Cârlova, Emil Gârleanu, Lt. col. Dumitru Papazoglu, Anastasie Panu și Alexandru Moruzzi Voievod, conform listei furnizate. În datele CMTEB, pentru astfel de situații este menționat, în unele cazuri, că „în urma creșterii debitului la CTE SUD se efectuează manevre de echilibrare hidraulică”, cu actualizări de status la 23.01.2026 seara.

Lista transmisă indică și alte puncte termice din Sectorul 3, inclusiv Unității, Labirint, Mihai Bravu Vest, Laborator, Theodor Speranția, Tomis, Catelu, Muncii, Lucrețiu Pătrășcanu, Dristor și altele, cu tronsoane extinse de străzi și blocuri.

În Sectorul 5, la punctul termic 3 Sălaj, sunt menționate 7 blocuri/imobile: Str. Petre Păun bl. 69D, 69C; Șos. Sălaj bl. 68, 69A, 69B; Str. Sg. Turturică bl. 70A, 70B. În datele CMTEB, pentru această zonă apare o oprire ACC/INC pentru „remediere avarie circuit primar”, cu mențiunea „Șoseaua Sălaj” și un reper de timp afișat.

În Sectorul 6, lista transmisă include puncte termice precum 8 Ghirlandei, 11 Liniei, MILITARI – 9 Placare, SC 1/3 Module Termice parțial și 7 Lavandei, cu străzi precum Lavandei, Partiturii, Estacadei, Valea Lungă, Moinești, Romancierilor, Săndulești, Dezrobirii, Uverturii, Cernişoara și altele, în funcție de punctul termic.

Dincolo de partea tehnică, miza imediată pentru locatari este predictibilitatea. Când harta arată preponderent verde, dar lista tehnică păstrează „deficiență” și „manevre de echilibrare”, apare o problemă de încredere în informația publică, chiar dacă, tehnic, sistemul poate funcționa „în limite” pe un indicator și totuși să livreze insuficient în anumite imobile, scări sau tronsoane de rețea.

Termoenergetica folosește, în mod repetat, conceptul de echilibrare hidraulică în comunicări legate de sezonul de încălzire, tocmai pentru că sistemul este mare, vechi și sensibil la variații de debit și la avarii secundare.

În acest moment, termenul prelungit până pe 23 ianuarie rămâne reperul public, iar pentru unele puncte termice, statusurile afișate arată intervenții și manevre cu actualizări chiar în seara zilei de 23 ianuarie.