România a obținut o victorie definitivă în procesul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins integral solicitarea de anulare formulată de Gabriel Resources. Decizia menține hotărârea arbitrală din martie 2024, prin care au fost respinse pretențiile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari solicitate de companie. Președintele Nicușor Dan a salutat hotărârea și a susținut că proiectul minier ar fi reprezentat o amenințare majoră pentru mediul natural și patrimoniul național.

Președintele a descris proiectul minier drept o inițiativă profund ilegală, despre care afirmă că ar fi pus în pericol mediul și patrimoniul național inclus în UNESCO.

„Victorie importantă! România a câştigat definitiv procesul de arbitraj internaţional privind Roşia Montană. Este o decizie finală în favoarea ţării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României şi ne scuteşte, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, lupta pentru protejarea zonei Roșia Montană a depășit problema de mediu și a devenit un moment important pentru societatea civilă din România.

„Roșia Montană înseamnă cu mult mai mult decât reglementarea corectă a unei probleme de mediu, înseamnă şi o mişcare civică şi socială, un manifest al societăţii civile mature şi capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greşite, cu impact politic, economic şi social major în România”.

Nicușor Dan a amintit și de implicarea celor care au susținut demersurile împotriva proiectului minier.

„Roşia Montană a devenit simbol al spiritului civic, al verticalităţii şi al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime. Le mulţumesc şi îi felicit pe toţi cei care, încă de la început, şi-au asumat o luptă lungă şi de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorţi de izbândă”, a transmis președintele.

Decizia definitivă a fost pronunțată vineri în dosarul arbitral internațional ICSID nr. ARB/15/31. Comitetul ad-hoc, constituit pentru analizarea cererii de anulare depuse de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd., a respins în totalitate solicitarea celor două companii.

Prin această hotărâre este menținută integral decizia arbitrală din 8 martie 2024, prin care au fost respinse pretențiile financiare de aproximativ 6,5 miliarde de dolari formulate împotriva României.

Ministerul Finanțelor a anunțat că hotărârea este definitivă și obligatorie, fiind epuizată ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID.

„Prin aceasta decizie, care epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenţia ICSID, hotărârea arbitrală prin care au fost respinse integral pretenţiile de aproximativ 6,5 miliarde dolari formulate împotriva României rămâne definitivă şi obligatorie. Totodată, Comitetul a dispus obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor aferente procedurii de anulare”, a informat Ministerul Finanțelor.