Monden A murit celebra actriță din seria Harry Potter: O vedetă magistrală, cu două premii Oscar. Video







Maggie Smith, câștigătoare a două premii Oscar, și cu peste 80 de filme și seriale în portofoliu, vedeta britanica a fost una dintre cele mai reputate actrițe fiind cunoscută mai ales pentru seria Harry Potter și serialul Downton Abbey.

Maggie Smith a murit în spital

Vestea tristă a fost confirmată de fiii ei Chris Larkin și Toby Stephens în care au spus că „ a murit liniștit în spital în dimineață de vineri, 27 septembrie”. Fii actriței au adus, de asemenea, mulțumit personalului medical de la Spitalul Chelsea și Westminster pentru îngrijirea oferită în ultimele zile de viață a mamei lor.

Maggie Smith a murit la vârsta de 89 de ani. Sursa foto: Facebook.

Maggie Smith a avut o cariera sa impresionantă atât în teatru, cât și în cinema. Actrița a fost distinsă de-a lungul carierei cu numeroase premii, inclusiv două premii Oscar. Primul premiu l-a câștigat în 1970 pentru interpretarea rolului din „The Prime of Miss Jean Brodie”, iar al doilea Oscar l-a câștigat în anul 1979 pentru filmul „California Suite”.

Cariera actriței a fost fulminantă, fiind apreciată atât pe scena teatrului, cât și pe marele ecran. Maggie Smith a fost recunoscută nu doar pentru talentul său actoricesc incredibil, ci și pentru intensitatea și aborda fiecare rol în parte.

Debutul pe scenă a avut loc în anul 1952

Pe scenă a debutat ăn anul 1952, în producția „A douăsprezecea noapte”. După patru ani a pășit și pe platourile de filmare, marcând începutul unei cariere magistrale. Iar în 1958 a obținut prima nominalizare la premiile Bafta pentru rolul din „Nowhere to Go”.

A lucrat cu celebrul Laurence Olivier în producția Othello, în care a jucat rolul Desdemona. De asemenea, în anii 70, a jucat pe marile scene ale teatrelor londoneze, devenind una dintre cele mai bune actrițe britanice. Se spunea despre ea că în timpul repetițiilor repeta replicile fără oprire, chiar și atunci când era pauză, arătând o disciplină de neegalat.

Maggie Smith a copilărit la Oxford

Margaret Smith s-a născut pe data 28 decembrie 1934 în Ilford, Essex, iar o mare parte din copilărie a petrecut-o la Oxford, unde a urmat școla de fete din oraș. A început să lucreze în teatru ca dublură și „prompt girl” la Oxford Repertory.

Primul ei rol important în cinema a venit în 1956, în „Child in the House”. Recunoscută pentru capacitatea sa de a aduce complexitate și umanitate fiecărui rol, The Times a descris-o va fiind „salvarea comediei pufoase de pe Broadway” pentru interpretarea din Mary Mary, scrie capital.ro.