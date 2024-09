Monden Ce avere uriașă are Adele. Artista câștigă foarte mulți bani și din rețelele de pe internet







Adele a reușit să strângă o avere colosală. Vocea sa, dar și povestea ei de viață au pontențat această avere, așa că vedeta are acum peste 220 de milioane de dolari.

Avere de sute de milioane

Adele este una dintre cele mai faimoase cântărețe din lume, așa că și averea ei este pe măsură. Încă de la debutul său artista a dat semne că va fi o adevărată mină de aur. Turneul ei mondial de debut, An Evening with Adele, a servit ca o introducere a talentului ei. Atunci, Adele a câștigat 785.187 USD din An Evening with Adele, cu o medie estimată la 49.074,18 USD pe concert. Al doilea turneu al ei, Adele Live Tour, a atras peste 111.000 de fani și a adus venituri și mai mari.

Cu date din 10 concerte, ea a câștigat 1.914.393 USD, cu o medie de 191.439 USD per spectacol. Practic, de aproape patru ori mai mult decât turneul ei de debut. Al treilea turneu de concerte- Adele Live 2016, care susține al treilea album al ei de studio, 25, a depășit toate așteptările. Cu 120 de spectacole, turneul a încasat peste 278 de milioane de dolari, cu o medie de 2,32 milioane de dolari per concert. Amploarea și succesul turneului Adele Live 2016 i-au adus Globul de Aur.

Sute de milioane de dolari și din rețele

Influența lui Adele în spațiile digitale este pur și simplu colosală, cu peste 270 de milioane de urmăritori pe mai multe platform. Acest lucru se traduce direct în profiturile sale substanțiale din serviciile de streaming. Cântecele lui Adele au fost transmise în flux de peste 22 de miliarde de ori numai pe Spotify, cu aproximativ 62,52 de milioane de tuns lunar.

YouTube este o altă sursă de venituri pentru cântăreața câștigătoare a premiului Oscar. Muzica ei strânge aproximativ 211 milioane de ascultări lunare, iar canalul ei a acumulat până la 16 miliarde de vizualizări. Câștigurile ei de pe aceste platforme ar putea ajunge la 114,5 milioane USD.