Sport Becali, după înfrângerea cu Lyon: Partida a fost sacrificată. Eram calificați dacă echipa era completă







Gigi Becali, în vârstă de 66 de ani, patronul clubului FCSB, a oferit un interviu în direct imediat după înfrângerea echipei sale în returul cu Lyon, scor 0-4.

Becali: Partida a fost sacrificată

Omul de afaceri a afirmat că partida de joi seară a fost sacrificată, adoptând o strategie în care sportivii să joace doar o repriză împotriva celor de la Lyon. De asemenea, a criticat faptul că Edjouma a solicitat schimbare la pauză, considerând acest gest o scuză. Planul inițial prevedea înlocuirea lui Joyskim Dawa.

„Nu mai trebuiau să vină milioanele, gata! Mă saturasem de atâtea milioane. Se știa finalul, ce rost avea?! Am făcut strategia încât toți jucătorii care vor evolua cu Rapidul să nu joace mai mult de o repriză.

Dawa trebuia schimbat, însă a ieșit Edjouma, a spus că are o problemă. Vrăjeală! Ce să mai joace el într-un meci fără miză? Nu-l știm noi pe ăsta?!”, a susținut acesta, la Digi Sport Special.

Becali, despre obiectivele echipei: Dacă aveam echipa completă, ne calificam

În ceea ce privește campania europeană, patronul FCSB a menționat că nu poate numi un meci memorabil, dar a subliniat victoria obținută la Salonic, când echipa a învins în zece jucători. De asemenea, a afirmat că, dacă echipa ar fi fost completă, inclusiv cu Bîrligea și Olaru, FCSB s-ar fi calificat în fața echipei din Franța.

„Nu pot numi un meci din această campanie europeană. Dacă ar fi să numesc vreunul este partida de la Salonic, când am reușit să câștigăm în zece oameni, iar emoția a fost foarte mare. Ne-a bătut Lyon cu 7-1. Dacă aveam toată echipa, cu Bîrligea și Olaru, ne calificam. Câștigam meciul de acasă. Eu așa cred.

În vară, transferăm 3-4 jucători. Facem ce putem, să ne îndreptăm către zona aia, să nu mai luăm bătaie 4-0, 3-1 pe teren propriu. Mă întreba și nevastă-mea, cum ne bat ăștia. Vrem să intrăm în grupele Champions League, luăm mai mulți bani, apoi următorul an ieșim din grupe. Trebuie să luăm titlul an de an, altfel nu se poate. La ce echipă avem, cred că putem câștiga titlul în etapa a 6-a, cu Rapid”, a explicat acesta.

FCSB, dominată de Lyon

FCSB a avut o evoluție diferită față de partidele anterioare din competiție europeană, fiind controlată autoritar de echipa „Les Gones” încă din primele minute. Georges Mikautadze a deschis scorul în minutul 14, după o acțiune individuală deosebită, iar Nuamah a majorat diferența în minutul 38.

La scurt timp după reluare, Mikautadze a marcat din nou, având un rol important și la golul lui Nuamah. Ca și în prima manșă, Rayan Cherki a influențat jocul, oferind două pase decisive. În finalul partidei, Mikautadze și Nuamah au combinat din nou pentru a înscrie al doilea gol.