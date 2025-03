Sport Paulo Fonseca, impresionat de un jucător de la FCSB: E foarte bun!







Lyon a învins FCSB cu 4-0 în returul optimilor Europa League, obținând calificarea cu un scor general de 7-1. După meci, antrenorul francezilor, Paulo Fonseca, l-a remarcat pe Adrian Șut, căpitanul roș-albaștrilor, evidențiindu-i calitățile.

Fonseca: „Mi-a plăcut Adrian Șut”

Paulo Fonseca s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale, dar a avut și cuvinte de apreciere pentru un jucător advers. „Cred că am făcut un meci foarte bun. Știam că dacă marcăm primul gol, FCSB va avea o misiune dificilă. Am înscris de patru ori și sunt foarte fericit. Nu am avut mari probleme în defensivă și mai avem cinci săptămâni de muncă înainte”, a declarat tehnicianul lui Lyon.

Întrebat ce jucător de la FCSB i-a atras atenția, portughezul a răspuns fără ezitare: „Îmi place căpitanul, Adrian Șut. E foarte bun! Dar și alți jucători de la FCSB sunt talentați. Le doresc mult succes în continuare!”.

Apărarea FCSB, depășită de ofensiva lui Lyon

Deși FCSB a început bine meciul, francezii au dominat partida și au reușit să impună un ritm greu de contracarat de formația lui Elias Charalambous. Adrian Șut, liderul roș-albaștrilor în absența lui Olaru, a fost unul dintre puținii jucători ai FCSB care s-au evidențiat printr-o evoluție solidă.

„Primul meci a fost dificil pentru noi. FCSB a început foarte bine și și-a creat ocazii. Este o echipă care joacă cu multă intensitate și energie, cu jucători de calitate. Rezultatul final nu reflectă neapărat valoarea echipei adverse, pentru că au făcut meciuri bune împotriva unor echipe puternice”, a completat Fonseca la Prima Sport 1.

Lyon, cu gândul la Manchester United

După victoria categorică împotriva FCSB, Lyon se pregătește pentru un duel extrem de dificil în sferturile de finală ale Europa League. „Ne așteaptă un meci greu cu Manchester United. Vom avea timp să îi studiem, dar acum ne concentrăm pe partida din campionat”, a precizat antrenorul portughez.