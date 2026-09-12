Actorul Sebastian Stan, protagonistul filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu şi ales de România pentru Premiile Oscar 2027, respinge afirmaţiile potrivit cărora producţia ar fi „un film MAGA”. Într-un interviu acordat publicaţiei Variety, actorul spune că astfel de opinii sunt formulate, în multe cazuri, de persoane care nu au văzut pelicula.

Stan consideră că povestea filmului, centrată pe experienţa unui imigrant şi pe diferenţele dintre valorile familiale, educaţie şi rolul statului, i-a oferit o legătură personală cu personajul.

Întrebat despre comentariile potrivit cărora „Fjord” ar fi „un film MAGA”, Sebastian Stan a răspuns: „Uite cum stă treaba: de când a devenit normal să credem că o tabără are toate răspunsurile şi nu greşeşte cu absolut nimic? Multe dintre reacţiile astea vin de la oameni care nici măcar nu au văzut filmul”.

Actorul consideră că dezbaterea din jurul producţiei arată nevoia unor filme care să îi determine pe oameni să asculte şi opiniile diferite de ale lor.

„Ca să ne amintească faptul că a existat o vreme în care oamenii puteau să se întâlnească, să aibă păreri diferite şi măcar să se asculte unii pe alţii. Filmul nu arată cu degetul şi nu spune: «Ei bine, tu deţii cheia, iar tu nu.» Spune pur şi simplu: «La naiba, suntem nişte oameni cu defecte.» Şi, apropo, copiii n-ar trebui să fie cei care plătesc preţul pentru asta”, argumentează actorul.

Actorul a vorbit şi despre faptul că „Fjord” i-a oferit posibilitatea de a juca în limba sa maternă şi de a colabora cu un cineast român. Pentru Stan, povestea imigranţilor din film a avut o semnificaţie personală.

„Marea temă a filmului este experienţa imigrantului, iar pentru mine aceasta a fost calea de a mă apropia de rol. Când am citit scenariul, mi-am amintit de venirea mea în SUA şi de ruşinea pe care o simţeam - de cât de conştient eram de simplul fapt că eram diferit. Mama îmi spunea mereu, într-un mod nu foarte diferit de familia din film, că nu trebuie să-ţi faci aliaţi, nu trebuie să-ţi faci duşmani, ci trebuie să fii amabil cu toată lumea”, a povestit el.

Acesta a oferit câteva detalii din culise.

„Pe măsură ce am crescut şi am căpătat mai multă încredere în a-mi accepta diferenţele, pe la 16-17 ani, mi-am spus că într-o zi trebuie să mă întorc şi să găsesc un film pe care să-l fac în România, pentru a mă reconecta. Cristian era unul dintre cineaştii pe care îi urmăream. Ştiam cum filmează, ştiam cât de mult îi place ca filmele sale să fie ambigue din punct de vedere moral. Am tot încercat să găsim proiectul potrivit, iar în cele din urmă m-a sunat şi mi-a spus: «Cred că am filmul acesta. Va fi primul meu film în limba engleză şi primul tău film românesc.» S-a potrivit foarte bine”, a relatat Sebastian Stan.

Filmul urmăreşte povestea unei familii româno-norvegiene care părăseşte România şi se stabileşte într-o localitate mică din Norvegia. Diferenţele dintre valorile familiei şi cele ale comunităţii locale devin tot mai evidente după ce şcoala începe să suspecteze că părinţii folosesc pedeapsa fizică asupra copiilor.

Intervenţia instituţiilor declanşează un conflict între concepţii diferite despre familie, educaţie, libertate individuală şi responsabilitatea statului.

În centrul poveştii se află familia Gheorghiu, un cuplu româno-norvegian foarte credincios. Cei doi se mută într-un sat aflat la capătul unui fiord şi ajung să se împrietenească rapid cu vecinii lor, familia Halberg.

Copiii celor două familii se apropie, deşi primesc educaţii diferite. Situaţia se schimbă atunci când profesorii observă vânătăi pe corpul celei mai mari dintre copiii familiei Gheorghiu, iar comunitatea începe să se întrebe dacă acestea ar putea avea legătură cu educaţia tradiţională primită de la părinţi.

„Fjord” marchează colaborarea dintre Cristian Mungiu şi Sebastian Stan într-o producţie vorbită în limba engleză. Pelicula este propunerea României pentru Premiile Oscar 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internaţional”.

Filmul îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan şi Renate Reinsve. Tudor Vladimir Panduru semnează imaginea, Mircea Olteanu este responsabil de montaj, iar scenografia îi aparţine Simonei Pădureţu.

Filmul a avut premiera în Competiţia Oficială a Festivalului de la Cannes, unde a primit Palme d’Or pentru Cel mai bun film, Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté şi Premiul François Chalais.

„Fjord” este o coproducţie România, Franţa, Norvegia, Suedia, Danemarca şi Finlanda. Producţia este realizată de Mobra Films, alături de Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Film i Väst, Filmgate Films, Garagefilm International, Snowglobe, Aamu Film Company şi France 3 Cinéma.

Filmul beneficiază de sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Eurimages şi al Programului MEDIA Europa Creativă.

„Fjord” a fost lansat în Franţa pe 19 august şi urmează să ajungă în cinematografele din România în această iarnă. Goodfellas este distribuitorul internaţional, iar în Statele Unite producţia este distribuită de Neon Rated.