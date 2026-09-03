România va fi reprezentată la Premiile Oscar 2027 de filmul „Fjord”, scris și regizat de Cristian Mungiu. Lungmetrajul a fost desemnat propunerea țării noastre pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Alegerea a fost făcută în unanimitate de comisia de selecție, iar Centrul Național al Cinematografiei (CNC) a anunțat decizia joi.

CNC a anunțat că „Fjord” va reprezenta România la cea de-a 99-a ediție a Premiilor Oscar, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Filmul a avut premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes, unde a obținut Palme d’Or pentru Cel mai bun film. Producția a mai primit Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.

Din distribuția filmului fac parte actorul de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată la Oscar în acest an.

Sebastian Stan îl interpretează pe Mihai Gheorgiu, un inginer român care s-a stabilit în Norvegia împreună cu soția sa și cei cinci copii. Soția personajului, Lisbet, este interpretată de Renate Reinsve.

Povestea pornește de la cazul familiei Bodnariu și urmărește confruntarea dintre valorile unei familii și regulile societății în care aceasta încearcă să se integreze.

Familia ajunge să se confrunte cu o societate ale cărei norme și valori sunt diferite de cele cu care părinții erau obișnuiți.

„Fjord” a fost lansat pe 19 august 2026 în cinematografele din Franța. Filmul urmează să ajungă în cinematografele din România în această iarnă.

Lungmetrajul a avut și o avanpremieră de o zi în România, în luna iunie. Cristian Mungiu a declarat după succesul de la Cannes că și-a dorit ca publicul român să poată vedea producția înainte de lansarea oficială.

Cursa pentru Premiile Oscar din 2027 va intra într-o etapă importantă spre sfârșitul acestui an. Votarea pentru listele scurte din cele 12 categorii este programată între 7 și 11 decembrie 2026, iar rezultatele vor fi anunțate pe 15 decembrie.

Perioada de eligibilitate se încheie pe 31 decembrie. Ulterior, membrii Academiei vor vota nominalizările între 11 și 15 ianuarie 2027.

Nominalizările oficiale pentru Premiile Oscar 2027 vor fi anunțate pe 21 ianuarie.

Ceremonia celei de-a 99-a ediții a Premiilor Oscar este programată pentru 14 martie 2027 și va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood.

Pentru „Fjord”, următorul obiectiv este includerea pe lista scurtă și, ulterior, obținerea unei nominalizări la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Succesul obținut la Cannes plasează producția lui Cristian Mungiu printre filmele românești cu șanse importante în cursa pentru prestigioasa distincție.