Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că partidul nu va susține o nouă lege a salarizării dacă aceasta va reduce drepturile medicilor, profesorilor sau militarilor. Liderul social-democrat i-a cerut, totodată, ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, să reia negocierile cu sindicatele.

Sorin Grindeanu a afirmat că protestele din sistemul sanitar sunt consecința lipsei dialogului dintre Guvern și reprezentanții angajaților.

„Greva generală este ultimul instrument democratic atunci când nu eşti ascultat. Greva înseamnă eşecul unor negocieri”, a declarat liderul PSD.

Acesta a susținut că Executivul trebuie să reia de urgență dialogul social și să stabilească un calendar pentru soluționarea revendicărilor din sistemul medical.

Grindeanu i-a cerut ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, să renunțe la criticile adresate protestatarilor și să reia discuțiile cu sindicatele.

„Îi transmit ministrului interimar Pîslaru să lase deplasările oficiale în weekend la Bruxelles pe bani publici, să nu mai ironizeze protestele şi să reia discuţiile cu sindicatele”, a declarat președintele PSD.

Liderul social-democrat a reiterat că formațiunea nu va susține o lege a salarizării care reduce drepturile anumitor categorii profesionale.

„PSD nu va vota o lege care să taie nici din drepturile medicilor, ale profesorilor sau militarilor”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a adăugat că deblocarea posturilor din sănătate, decisă în urma unei inițiative a PSD, reprezintă doar un prim pas, iar problemele legate de salarizare trebuie rezolvate prin negocieri cu partenerii sociali.