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Primele imagini din interiorul blocului distrus de explozia din Rahova. PMB anunță următoarea etapă

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Primele imagini din interiorul blocului distrus de explozia din Rahova. PMB anunță următoarea etapăBloc Rahova. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, joi, că se apropie începerea lucrărilor de punere în siguranță a blocului din cartierul Rahova, grav afectat de explozia produsă anul trecut. Înaintea intervenției, specialiștii au folosit o dronă pentru a inspecta atât exteriorul clădirii, cât și interiorul apartamentelor.

Încep lucrările la blocul afectat de explozia din Rahova

Potrivit informațiilor transmise anterior de PMB, procesul de reabilitare este împărțit în două etape.

„Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește pentru a începe să pună în siguranță blocul din Rahova unde a avut loc explozia la gaze. Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor”, a anunțat Primăria Municipiului București.

Prima etapă este cea de proiectare și are o durată estimată de zece zile. A doua etapă constă în punerea în siguranță a clădirii și este programată să dureze aproximativ 50 de zile.

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Bloc Rahova. Sursa foto: Captură video

Ce implică această etapă

Intervenția presupune separarea părții grav afectate a blocului de zona care a rămas mai puțin avariată. Segmentul compromis va fi demolat, iar structura rămasă va fi sprijinită provizoriu cu stâlpi metalici sau din lemn pentru a preveni noi degradări.

După finalizarea lucrărilor de punere în siguranță, locatarii apartamentelor din partea rămasă în picioare vor putea intra în imobil pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare.

Proprietarii din blocul afectat de explozie își vor putea recupera bunurile

Ulterior, specialiștii vor realiza o expertiză tehnică pentru a stabili dacă blocul poate fi consolidat sau dacă va fi necesară demolarea integrală a clădirii. Ultima etapă a proiectului va fi reconstrucția imobilului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor.

În privința apartamentelor grav afectate, șansele ca proprietarii să poată intra în locuințe sunt reduse în această etapă. PMB anunța însă încă din luna mai că încearcă să creeze condițiile necesare pentru recuperarea bunurilor în aproximativ trei luni.

Explozia a distrus două etaje ale blocului

Blocul a devenit imposibil de locuit după explozia produsă în luna octombrie, în urma unei avarii la o conductă de gaze, într-un imobil situat în apropierea Căii Rahovei.

Clădirea are opt etaje, iar etajele cinci și șase au fost grav afectate în urma deflagrației. Toți locatarii au fost evacuați. În urma exploziei, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

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