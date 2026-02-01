Începe cel mai răsunător proces din Norvegia. Un membru al familiei regale riscă mulți ani de închisoare

Marius Borg Høiby va fi judecat, marți, 3 februarie, în ceea ce reprezintă cel mai răsunător proces din Norvegia ultimilor ani. În sală nu va avea susținerea mamei sale, prințesa moștenitoare Mette-Marit, care nu va fi prezentă și nici bărbatul cu care ea s-a căsătorit atunci când fiul ei avea patru ani – moștenitorul tronului norvegian, prințul moștenitor Haakon, conform bbc.com.

Høiby se confruntă cu 38 de capete de acuzare, printre care violul a patru femei, agresarea și amenințarea unei prietene și distrugerea apartamentului acesteia, precum și infracțiuni legate de droguri și încălcarea codului rutier. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea primi o pedeapsă de peste 10 ani de închisoare.

Monarhia norvegiană a anunțat că Høiby nu face parte din familia regală și că nu este o persoană publică. Dar el este considerat un membru apropiat al familiei, atât de tatăl său vitreg, prințul moștenitor, care îl vede ca pe un fiu, cât și de regele Harald al V-lea al Norvegiei, în vârstă de 88 de ani, pe care îl cunoaște de o mare parte a vieții sale ca pe bunicul său.

„Este un moment foarte periculos, deoarece familia regală ar trebui să fie un model”, spune Ulf Andre Andersen, care a dezvăluit povestea scandalului, pentru revista Se og Hør, la începutul lunii august 2024, atunci când poliția a fost chemată la apartamentul unei femei din Frogner, în partea de vest a orașului Oslo, după ce au fost raportate incidente violente.

Høiby a recunoscut unele dintre infracțiunile minore, iar după arestare a recunoscut abuzul fizic și distrugerea de obiecte. Acuzarea susține că acesta a smuls un candelabru, a aruncat un cuțit în perete și a spart o oglindă, adresându-i femeii cuvinte precum „curvă”.

Cele patru acuzații de viol datează din 2018. Una dintre cele patru, care datează din 2023, implică un raport sexual în timp ce femeia dormea. Celelalte trei implică, de asemenea, agresiune sexuală în timp ce femeile erau incapabile să se apere, ceea ce în Norvegia se consideră viol.